Andrés Castellanos, Presidente de la Asociación Turística de Colonia, indicó a El País que las reservas para la temporada de verano 2023 se encuentran “a ritmo lento”.

Sin embargo, la situación no preocupa tanto como en los demás departamentos del país, ya que Colonia “es un destino que tiene turismo todo el año y no es tan estacional como en el caso de Punta del Este, por lo que vivimos naturalmente la situación ya que no contamos con esa zafralidad”, dijo Castellanos.

“Hasta el momento las reservas para enero se encuentran alrededor del 20%, un 6% más alto de lo que fue en la temporada anterior”, comentó Castellanos al matutino capitalino.

