MEVIR- Dr. Alberto Gallinal Heber” anunció oficialmente su interés en comprar inmuebles categorizados como urbanos dentro de los límites de la localidad catastral de Radial Conchillas, informó a Carmelo Portal el Diputado Mario Colman (PN).

Los inmuebles ofrecidos deberán tener un frente mínimo de 10 metros lineales, no inundable. Podrán

presentarse ofertas que cuenten con construcciones preexistentes en el predio, sean o no viviendas de

2 MEVIR. No hay limitación en cuanto al área del predio (podrán tener desde 300 metros en adelante).

By pass Carmelo En este tema Colman publicó en redes sociales que «resultado de los avances que se concretan cuando escuchamos a los vecinos, proyectamos, gestionamos y felizmente anunciamos lo prometido,» destacó el comienzo de «la obra de colocación de luminarias en el by pass de los accesos a la ciudad de Carmelo, sin duda un cambio que mejorará la visibilidad para salvaguardar la vida de quienes circulamos por ahí.»

