Hoy por la baja marea no pudo ingresar la lancha de pasajeros, dijeron fuentes marítimas a Carmelo Portal.

Ayer ya se conocía que la lancha del turno de las 04:00 horas no salía porque no había agua y no había entrado a Carmelo. Allí se reprogramó el viaje para las 15 horas del viernes.

La lancha al no poder ingresar al Puerto de Carmelo fue derivada al Puerto de Nueva Palmira. Un pasajero comentó a nuestro medio que al principio la empresa había postergado el turno para 04:30 de la mañana, pero lo llamaron para indicarle que lo reprogramaban para las 15:00 horas de hoy.

El servicio de hoy habría quedado cancelado.