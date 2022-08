El 1 de agosto ingresaron 134 funcionarios a la Red del BROU, entre ellos Leonardo Dieste, con el número 110 al departamento de Rocha.

Es el único de toda la lista que en vez de ir a Agencias o Sucursales, directamente aterrizó en la secretaría del Director Leandro Francolino.

Como si esta fuera poco ya el martes tenía el traslado y desde el jueves tiene ya el sueldo de ejecutivo.

Se le asignaron funciones de E2 (GEPU 36), que significa funciones de Ejecutivo 2 grado 36 escala patrón única

Para acceder a estos cargos normalmente hay que concursar, subiendo tres categorías. Dieste lo hizo en una semana.

La Comisión Representativa del BROU denunció a través de un comunicado la situación del funcionario Leonardo Dieste.

Según señalan desde AEBU el mencionado funcionario se inscribió al llamado a concurso de ingreso por el departamento de Rocha.

Este accedió al ingreso luego del concurso al Banco República con destino sucursal Chuy, lugar donde nunca se presentó, siendo inmediatamente trasladado a la secretaría del Director Leandro Francolino en Montevideo.

Al mismo se le asignaron funciones de E2 (GEPU 36)

Esta situación, señala el informe presenta una serie de irregularidades que deben ser solucionadas en forma urgente por Directorio considerando que:

1- El domicilio fijado a los efectos del concurso es presentado mediante declaración jurada. Leonardo Dieste, como Proveedor del Estado, figura con domicilio en Montevideo.

2- Su traslado sin sustituto violenta el Protocolo de Traslados acordado con este organismo en 2018.

3- La asignación de funciones, según reglamentación interna del Banco, no puede darse a funcionarios antes de la confirmación en el cargo y debe ser como máximo hasta de dos categorías por sobre la correspondiente al funcionario.

4- De acuerdo a las bases del llamado los funcionarios que ingresan, son para desempeñar tareas en Dependencias; la Vicepresidencia no es parte integrante de la Red y no se menciona en las bases.

5- La situación de este funcionario, ex asesor contratado de Jorge Polgar y hoy vinculado con el asesor de prensa de Salvador Ferrer, pone en tela de juicio la transparencia del concurso externo que habilitó su ingreso.

6- Violenta el derecho a la carrera administrativa de todos los funcionarios del Brou.