El Banco Central del Uruguay (BCU) constató el ofrecimiento de créditos sin la inscripción de las empresas o los asesores comerciales en la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF). La modalidad se desarrolla con la exigencia a los usuarios de entrega previa de dinero y exhibiendo documentación que incluye logos del Banco Central utilizados sin consentimiento.

El BCU aclara que no interviene en la operativa comercial de terceros, no participa en el ofrecimiento de sus productos o servicios ni patrocina a ninguna entidad.

Por esa razón, es relevante que los consumidores verifiquen la información cuando las personas o empresas que le ofrecen un crédito no están inscriptas; entregan documentación supuestamente emitida por el BCU; exigen desembolso previo de dinero; no cuentan con local físico o la dirección no se corresponde a la misma.

Para verificar que la empresa se encuentra inscripta o con habilitación para operar por parte de la SSF del BCU, se puede consultar los registros disponibles en el sitio web institucional del banco.