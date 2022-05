Por Washington Marzat

Uno se pregunta y piensa ¿por qué la gente aguanta tanto?

Será que el sistema nos ha moldeado para que nos hagamos cómplices silenciosos de una realidad que no deja de ser cada día peor para los uruguayos, nosotros los carmelitanos, somos hoy un pueblo con olor a Ciudad, sin cultura definida, sin proyecto de ciudad con autoridades desautorizadas por su propia inoperancia, sin organizaciones sociales fuertes y presentes que enfrenten a los poderes y cambien la realidad para el bien común y no permitir que se especule para pocos.

¿No nos da vergüenza la ciudad que tenemos hoy? En todos los aspectos, calles llenas de pozos, el tránsito es un sálvese quien pueda, el hambre como hace años no se veía manifestado en varios comedores que no paran de ayudar y no dan abasto, la falta de trabajo digno y de calidad.

Dónde están todos los intelectuales o voces autorizadas que no alzan la voz para que Carmelo trabaje y se desarrolle como puede hacerlo?

El problema es que ellos tienen la vaca atada y los demás nos jodemos por nabos!!!

