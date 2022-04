El dirigente local nacionalista, ex alcalde y concejal Alejandro Brusco escribió en su cuenta de Facebook, una reflexión personal. Consultado por Carmelo Portal por los motivos y a quien iba dirigido el mensaje Brusco dijo que » a nadie en particular, es una reflexión.

El mensaje publicado en Facebook

«Toda mi vida me ha tocado luchar contra la adversidad, en todos los órdenes de la vida.

Me he caído y levantado 1000 veces, algo que a algunos estoy seguro les molesta.

A pesar del intento de algunos de querer verte en el piso, en cada zancadilla hecha, me he levantado siempre y me he fortalecido.

Estaré siempre agradecido a quienes me han considerado una parte de sus vidas. Familia, Amigos, Compañeros o Conocidos.

A los mal intencionados, arribistas, o quienes se acuerdan en momentos determinados de la vida para usarte, les deseo lo mejor. Que sigan siendo como son, ya que nunca cambiaran.

Obviamente en las experiencias que vas adquiriendo en la vida, sigo aprendiendo todos los días a evaluar a las personas, a ver quién es quien, a darme cuenta quienes son los que realmente valen la pena.

De todas maneras, así es la vida, vas aprendiendo a como apartar el trigo de la paja.

Ya vendrán tiempos mejores, y el tiempo, solo el tiempo, pone las cosas en su debido lugar.

Alguien dijo. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia.

Abrazo a Todos.» Alejandro Brusco

¿Para quién es el mensaje de Brusco?

Brusco respondió a Carmelo Portal que a nadie: «yo no nombro a nadie en especial . Es algo muy personal . Y obviamente no voy a hablar sobre este tema . Es muy general.»

El político local dijo además que se trata de «una reflexión . Y no es mi deseo polemizar sobre un sentimiento . Cuantas personas reflexionan cosas. Y además lo hago desde un momento especial mío . Solo personal mío,» respondió.