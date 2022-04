Dado el contexto internacional actual, es relevante examinar como ha sido el patrón comercial de Uruguay con la Federación Rusa y Ucrania. Se hace particular hincapié en las relaciones comerciales con Rusia, que ha sido un destino comercial importante para Uruguay. Asimismo, se examinan los impactos potenciales que este conflicto podría tener sobre Uruguay.

Federación Rusa

En 2021, las exportaciones uruguayas a Rusia totalizaron US$ 118 millones, posicionándose en el 13º lugar

como mercado de destino.

En la última década Rusia fue perdiendo relevancia como destino de las exportaciones uruguayas de bienes. Mientras que en 2011 se le vendían bienes por casi U$S 400 millones, en 2021 son apenas U$S 118 millones. Esto implica una caída promedio de las exportaciones de 11% en los últimos diez años, que se explica por la caída de los montos exportados de carne bovina, sobre todo carne bovina congelada.

También se redujeron, aunque en menor medida, las exportaciones de soja.

El impacto en el sector lácteo

A pesar de que el flujo comercial haya disminuido a lo largo de la última década, el mercado ruso continúa siendo importante para algunos sectores y productos uruguayos como el sector lácteo, los subproductos cárnicos y la carne equina.

Los productos lácteos se ubicaron como principal rubro de exportación hacia Rusia en 2021 (US$ 49 millones; 42%). De esta categoría, el 54% es manteca, el 36% queso y el resto se repartió en leche (8%) y lactosuero 1%. En segundo lugar, se ubicaron los subproductos cárnicos (US$ 35 millones; 29%).

De esta categoría, el 83% fue despojos de animales, 13% tripas y 4% grasas de animales. Luego se ubicó la carne bovina (US$ 12 millones; 10%), la soja (US$ 5,4 millones; 5%), los pescados (US$ 5,2 millones; 4%), la carne equina (US$ 4,9 millones; 4%) y las frutas cítricas (US$ 3 millones; 3%).

La Federación Rusa se encuentra entre los principales destinos de exportación para varias empresas de diversos rubros (13 productos de 17 según la clasificación de Uruguay XXI).

14 empresas uruguayas que participan activamente en el mercado ruso

Asimismo, en algunos casos, la participación de este mercado es ciertamente relevante, ubicándose su participación entre 19% y 66%. Este es el caso de tres empresas del sector lácteo, cuatro empresas de subproductos cárnicos, una empresa de carne equina, cuatro empresas de pescados, una empresa de frutos y frutas no cítricas, una empresa de aparatos e instrumentos médicos y una empresa de artículos de limpieza.

Es importante comentar que los productos uruguayos accedían al mercado ruso con aranceles reducidos bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Desde octubre de 2021, con la modificación del listado de países elegibles para la Unión Euroasiática, Uruguay -entre otros países de la región y el mundo quedó fuera de este esquema. Desde entonces, los productos uruguayos acceden con el trato de Nación Más Favorecida (NMF).

El promedio arancelario para productos agrícolas se ubica en 10,5% y para productos no agrícolas en 6,1% . En particular, los lácteos, subproductos cárnicos y carne son los productos que pagan más arancel.

Por último, tanto la Federación Rusa como Ucrania son grandes proveedores de insumos agropecuarios, en particular de sustancias químicas para el agro. En 2021 las importaciones desde Rusia se ubicaron en US$ 100 millones, siendo U$S 69 millones (69%) sustancias químicas para el agro.

El caso Ucrania

Ucrania es un destino mucho más remoto para Uruguay.

A modo de ejemplo, las exportaciones uruguayas de bienes hacia Ucrania se ubicaron por debajo de U$S 1 millón, totalizando US$ 800.000 en 2021. Ucrania se situó en el puesto 93° en el ranking de destinos en 2021. El monto máximo exportado a Ucrania fueron US$ 4 millones en los años 2010 y 2011.

Asimismo, a Ucrania se exportan mucho menos productos y partidas. En 2021, se exportaron un total de seis categorías de productos según la clasificación de Uruguay XXI.

Los primeros tres productos de exportación en 2021 fueron productos farmacéuticos (US$ 322 miles; 37%), frutas cítricas (US$ 239 miles; 27%) y pescados (US$ 185 miles; 21%), que juntos tuvieron una participación de 85%.

En cuanto al número de empresas exportadoras y el peso del mercado para éstas, también es marginal. En 2021, diez empresas exportaron a Ucrania y los valores exportados de éstas no superan en ningún caso los US$ 350.000.

Finalmente, como se adelantaba en el apartado anterior, Ucrania es, al igual que la Federación Rusa, un proveedor de insumos agropecuarios, en particular de sustancias químicas para el agro. Las importaciones desde Ucrania alcanzaron los US$ 3,1 millones, siendo US$ 1,6 millones (51%) sustancias químicas para el agro.

Impacto en la economía mundial y en Uruguay

Los mercados internacionales reaccionaron rápidamente frente a la invasión rusa a Ucrania y las sanciones

económicas y bloqueos comerciales de occidente acentuaron los impactos.

Los precios de varios commodities subieron fuertemente en las últimas semanas y también reaccionaron los mercados financieros. La Federación Rusa juega un papel clave en los mercados de varias materias primas.

Rusia es el principal productor de cebada, el tercer productor mundial de trigo (explica 20% de trigo mundial), produce casi el 10% de petróleo diario, es un fuerte productor de metales y minerales y suministra casi el 50% del gas europeo.

Ucrania, por su parte, es un importante proveedor mundial de granos, metales y minerales. En 2021, fue el segundo exportador mundial de cereales, explicando aproximadamente el 10% de la producción mundial de trigo.

La gran incertidumbre y volatilidad de precios provocada por la guerra afectará el crecimiento mundial, que aún no logra recuperarse de los efectos de la pandemia.

En Uruguay, en particular, se sentirán los efectos del encarecimiento de los precios de los productos elaborados con base en harina (industria panadera)10 y el aumento del precio del petróleo y de otros insumos importados como los fertilizantes. Asimismo, algunas empresas uruguayas que exportan a Rusia podrían tener dificultades con los pagos.

En suma, en la medida en que Rusia y Ucrania son jugadores clave en los mercados de numerosos commodities, se acentúa la tendencia al alza de los precios de las materias primas, varios de ellos, relevantes para nuestra matriz exportadora: soja, lácteos y carne, entre otros.

No obstante, el impacto neto del contexto de altos precios internacionales sería positivo para el sector exportador uruguayo, aunque moderado por el encarecimiento del petróleo y la mayor inflación internacional en otros rubros.

