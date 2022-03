En la reunión que mantuvo Lacalle Pou en Carmelo con los trabajadores de Calcar, el presidente dijo que el Banco República le estaba buscando la vuelta para resolver la situación particular que la cooperativa tiene con la institución bancaria pública.

Pero Lacalle Pou explicó que «Calcar tiene un tema estructural y coyuntural.» No solo tiene créditos con el BROU, sino también con instituciones privadas financieras. Allí fue claro que la mano del gobierno llegará específicamente a los créditos tomados con la banca pública, «hay que ver lo que pasa con la banca privada», comentó.

El Presidente habló con el presidente del BROU, Salvador Ferrer, quien le aseguró que “la institución está dispuesta a hacer un esfuerzo”. Aunque dejó en claro que en la reestructura de la empresa el Estado no tiene potestades para indicar el rumbo de la empresa.

Previo a la reunión con el mandatario, ALTRAC publicó en redes sociales su punto de vista al problema explicando que «un conflicto en el otro hemisferio nos borra de un plumazo el mayor mercado de exportación de los últimos tiempos Rusia.» Eso movilizó a gestionar una reunión con el Presidente aprovechando su llegada a Carmelo por el tema aeropuerto.

En el gremio indicaron que «el gobierno debe de intervenir en este caso y en el de todas las empresas que afrontan está situación, porque ésta crisis global terminará más temprano que tarde y el mundo nuevamente estará ávido de consumo en especial de comida. Y ahí deben estar las empresas uruguayas para hacer crecer el país de divisas y generar puestos de trabajo,» explicaron.

La mirada de los diputados

Ayer el Diputado Mario Colman informó a Carmelo Portal que «el Poder Ejecutivo y el BROU resolvieron una refinanciación para la cooperativa lechera. A la brevedad podrán acceder a los fondos para el pago de salarios de los trabajadores, pagar la remisión a productores y también dispondrán de una suma de dinero para capital de giro.» Colman destacó que «una vez más el gobierno demostrando su empatía con la gente, haciéndose cargo de situaciones extraordinarias a la agenda de gobierno.»

En Facebook el Diputado Nicolás Viera escribió: «Está muy bien que se haya actuado rápido respecto a la solución puntual por la que está transitando CALCAR. Una vez más se pudo resolver por las voluntades alineadas que destaco, la dirección de la empresa, los trabajadores, el BROU y hasta el Presidente.»

La diputada Nibia Reisch también participó en las redes sociales en este tema precisando que «la empresa tiene dos plantas en Colonia, con 300 trabajadores y de ella también dependen 105 chicos y medianos productores.

Si bien la empresa tiene un problema estructural y dificultades para ecuacionar sus costos, la situación de Rusia, complejiza la situación, dado que el 40% de las exportaciones son con destino a ese país.

Para superar esta situación, la empresa necesita de la asistencia del Banco República.

Estuve en contacto con autoridades del banco, quienes me informan qué hay buenas perspectivas de aportar soluciones en el cortísimo plazo. El pedido de los trabajadores tendrá una respuesta favorable del gobierno,luego hay que trabajar en la viabilidad de la empresa.»

La situación de CALCAR

Si bien se habló de temas coyunturales y estructurales, donde el mercado ruso cobra protagonismo, porque era el principal comprador de quesos de Calcar, lo del capital de giro se hace esencial fundamentalmente para comprar insumos para la producción, dijeron fuentes de la cooperativa.

Al no contar con caja o capital de giro la situación para la cooperativa era asfixiante. Previo a esta situación actual Calcar transitaba una reestructura de su deuda con los bancos y proveedores, lo que hizo caer la línea de créditos con los últimos.

La ayuda del gobierno a largo plazo no salva a Calcar, pero le da hoy un respiro necesario y permite que la cooperativa no cierre. Seguramente la banca privada entienda el mensaje de la pública y pueda también alinearse para no dejar caer a la empresa.

La posibilidad de convocar a una mesa en defensa de la industria láctea y analizar la problemática a largo plazo puede ser un camino señalaron fuentes gremiales consultadas.

El salvataje por parte del gobierno de Lacalle Pou ya ocurrió y fue saludado por todas las partes, ahora todo parece indicar que la salida a la situación esta en la estrategia y los objetivos que la gerencia marque para conducir a la cooperativa a buen puerto. La historia y la calidad de su gente y los productos nadie la discute.