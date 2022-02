La carta firmada por el Sub Director de Zona Oeste de la Intendencia de Colonia Arq. Marcelo Debenedetti, fechada en Carmelo el 16 de diciembre y dirigida por este jerarca a la Alcalde del Municipio de Carmelo trata sobre los dichos del Concejal Juan José Miguelena en el proceso del Pedido de Precios y Adjudicación de las obras de Refacción en Baños del Parador el Refugio.

Debenedetti solicita : «Atento a las manifestaciones realizadas en Sesión del Municipio de Carmelo del día 14/12/2021 por el Concejal Juan Miguelena (F.A.), respecto a los HECHOS de CORRUPCIÓN que se dieron (según su aseveración) en el proceso del Pedido de Precios y Adjudicación de las obras de “Refacción en Baños Públicos en Parador El Refugio” de esta localidad (Solicitud de Suministro Municipio de Carmelo Nº 16.135), en el cual el Departamento de Arquitectura – Sub Dirección Zona Oeste – y mi persona como titular de la misma – actuó como responsable técnica.

1) Que el Concejal Miguelena presente las pruebas que respaldan sus dichos y que involucran a la Sub Dirección de Arquitectura Zona Oeste, y que se actúe en consecuencia por las vías correspondientes.

2) En caso de no poder respaldar sus dichos, SE RETRACTE de los mismos en la próxima Sesión del Municipio de Carmelo que se encuentre disponible según su agenda. Y que en la semana posterior a dicha reunión, se RETRACTE PÚBLICAMENTE en los medios de difusión de la prensa local y programas periodísticos (radiales y escritos), según:

* TENEMOS QUE HABLAR (Radio Lugares)

* DE FOGÓN EN FOGÓN (Radio Lugares)

* CARMELO PORTAL

* EL ECO DIGITAL

* SEMANARIO EL ECO

* RADIO CARMELO»

La retractación

A su vez el Sub Director de Arquitectura pide expresamente lo que el texto de retractación debe decir:

“Yo, Juan Miguelena, Concejal Electo para el Municipio de Carmelo por el Frente Amplio (2020-2025), ME RETRACTO de mis dichos – realizados en Sesión del Municipio de Carmelo el día 14/12/2021 y en diferentes medios de comunicación locales – sobre HECHOS DE CORRUPCIÓN que involucraban al DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA – SUB DIRECCIÓN ZONA OESTE en sus actuaciones en el proceso del Pedido de Precios y Adjudicación de las obras de “Refacción en Baños Públicos en Parador El Refugio” de esta localidad (Solicitud de

Suministro Municipio de Carmelo Nº 16.135), en el cual el Departamento de Arquitectura – Sub Dirección Zona Oeste – cuyo titular es el Arq. Marcelo Debenedetti – actuó como responsable técnica”.

Definiciones

El Arq. Debenedetti en su carta menciona la definición de «corrupción» en el contexto de su misiva:

«Para entender lo solicitado, debemos precisar y tener presente DE QUE estamos hablando cuando nos referimos a CORRUPCIÓN: “…es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos”. Es claro cuan perjudicial es su accionar, y también es claro cuan vital es su erradicación para un sano desarrollo.»

«Para enfrentarla debemos prepararnos y capacitarnos permanentemente en los cargos que ocupamos en la función pública (contratados o electos), ya que el vecino puede no entender un procedimiento, pero quienes actuamos en la función pública no podemos desconocerlos y debemos entenderlos para actuar constructivamente. La ignorancia es tierra fértil para la corrupción, y no crecerá si somos “tan ilustrados como valientes”. Estaremos codo a codo en esa batalla.»

La institución

Finalmente el jerarca de Arquitectura aclara «que la presente solicitud no es motivada por intereses personales sino institucionales, que apuntan a cuidar la intachable conducta que ha caracterizado a la Sub Dirección de Arquitectura Zona Oeste y al trabajo de sus predecesores responsables inmediatos (Arq. Heriberto Spósito y Arq. María Teresa Rodríguez), donde el cuidado de los recursos públicos y la transparencia de gestión son los

más preciados valores de su legado.

Como se ha reiterado en múltiples oportunidades, quedamos a la órdenes de vuestro Cuerpo para trabajar en conjunto en lo que estime necesario,» termina la solicitud presentada y leída hoy en la primera sesión municipal del año,» concluye.