El Edil nacionalista Julio Basanta señaló en TQH de Radiolugares que la corrupción en el estado es muy difícil de combatir, al abordar el tema del Municipio de Florencio Sánchez y todo lo que el episodio desencadenó.

«Existen personas que delinquen», sentenció. «Están las normas que establecen los controles, los gastos de los municipios tienen que ser aprobados, cuando hacen un gasto hay que informarlo a la Intendencia y Hacienda lo debe aprobar. Hay que presentar facturas. Los procedimientos están», argumentó.

Basanta identifica el problema y para el político nacionalista esta «en la mala fe» y ejemplificó:

«Si das una factura por la compra de 50 bloques y cuando retiras llevas 40, dejando 10 es prácticamente imposible que haya -a ese nivel- un control», concluyó, aclarando que en sus palabras no está implícito que la corrupción va a existir siempre «pero se hace difícil controlar porque siempre hay dos partes el que corrompe y el que recibe.»

«Los municipios tienen distintos tipos de gastos. En el Literal A que manda la OPP, hay unos 120 mil pesos que se pueden gastar mensualmente sin rendir cuentas. Supuestamente está destinado a los gastos normales de funcionamiento. Con 120 mil pesos se pueden hacer cosas ¿no?, todo depende como se use», señaló Basanta.

Para el edil entrevistado el control de los concejales es fundamental. «Acá la modernidad, con los teléfonos celulares, las redes sociales, donde todo esta siempre en la picota pública. Ya las listas sábanas con candidatos que nadie conoce no funciona más. La gente pide resultados y eso es bueno para los partidos», añadió.

Cuando pasan cosas «hay que denunciar»

«Hay que actuar con otra cabeza -dice Basanta- los concejales no se pueden conformar con pedir información y aceptar que no se la den. El concejal en situaciones así debe presentar la denuncia a la Junta. Decirlo -acá en este municipio está pasando «tal cosa».

«Nosotros nos encontramos con concejales que en cierta medida se amoldaban a los hechos que estaban pasando», precisó al referirse al caso Florencio Sánchez.

El edil nacionalista reflexionó que «tal vez es culpa nuestra, de aquellos que tenemos más experiencia política de no haber instruido a nuestros concejales más detenidamente en estas cuestiones. Hay que estar al golpe del balde. Estar en los temas. Ser perspicaz. Debemos luchar contra el quietismo pueblerino con el que aquí «todos nos conocemos», o «siempre fue así.» Eso no sirve a nadie y no le sirve a la democracia.»

Basanta citó a Perón: «Él era un bicho político por excelencia. No fue santo de mi devoción pero hay que estudiarlo. Tenía un dicho que decía «los muchachos son buenos, pero si se los vigila son mejores.»

«Acá lo que falta es eso, y lo dice alguien del Partido Nacional que tiene la mayoría de los municipios del departamento. Yo confío en mis compañeros que están en los municipios, son gente honesta, de bien, pero uno les debe solicitar que no se afloje. Con la plata del pueblo uno debe ser absolutamente claro y duro en las consecuencias de quien se pase de la raya», apuntó Basanta.