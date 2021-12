LOS EFECTOS DE LA INVERSIÓN DE UPM – FRAY BENTOS EN EL DESARROLLO DE RÍO NEGRO.

Por Martín Pereyra*

Un reciente estudio realizado por CINVE identifica efectos positivos de la construcción y operación de la planta de UPM Fray Bentos en medidas del ingreso de los habitantes y en el valor agregado del departamento de Río Negro.

Entre 2005 y 2006 la empresa Botnia invirtió una cifra estimada en 1.200 millones de dólares en la construcción y operación de una planta de producción de pasta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro. Esta inversión representó el 6,5% del PBI del Uruguay en aquel momento, constituyéndose en una de las grandes inversiones en el Uruguay (Bianchi et al., 2015)

De acuerdo a la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este tipo de inversión se denomina inversión extranjera directa (IED): “una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía (el inversor directo) con el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa (la empresa de inversión directa) residente en una economía diferente de la del inversor directo. La motivación del inversor directo es establecer una relación estratégica de largo plazo con la empresa de inversión directa para garantizar un nivel significativo de influencia por parte del inversor en la gestión de la empresa de inversión directa” (OCDE, 2008).

Debido a sus características particulares, los flujos de IED han sido objeto de varios análisis, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XX. La literatura empírica evalúa los efectos de la IED en los países receptores, ya que este tipo de inversión responde a determinantes muy variados, entre los cuales se pueden contar: la captura de mercados, el potencial acceso a recursos naturales, el acceso a mano de obra a menor costo relativo, o al aprovechamiento de exenciones fiscales, los cuales podrían tener efectos de cualquier signo en la economía local.

Una concisa revisión de la literatura empírica muestra efectos positivos de la IED en el crecimiento de los países receptores, aunque también se reportan casos en los cuales el efecto es nulo, e incluso negativo. Como todo proceso económico, sus impactos dependen de varios factores, entre los cuales se encuentran en este caso el nivel de capital humano y el desarrollo de los mercados financieros del país receptor, la complementariedad de las políticas de inversión domésticas con la IED, y los regímenes de comercio exterior (Borensztein et al., 1995).

En general los estudios que analizan los impactos de los flujos de IED se centran en el efecto que estas inversiones puedan tener en variables agregadas a nivel nacional (crecimiento, empleo, productividad, etc.). Sin embargo, es igualmente importante considerar los potenciales efectos a nivel regional, en particular cuando las inversiones se localizan en regiones con menor desarrollo relativo dentro de los países.

Este es el caso de Río Negro. De acuerdo al estudio de Aboal et al. (2018), este departamento del litoral del país ocupaba el puesto número 13 de 19 en términos de desarrollo departamental en el año 2007. En ese sentido, el estudio mencionado en esta entrada intenta abordar la temática del impacto de la inversión realizada por Botnia en una región de menor desarrollo económico relativo

El estudio titulado “Impacto del Proyecto UPM Fray Bentos en el desarrollo del Departamento de Río Negro” se centra en comprender el potencial efecto sobre variables asociadas al desarrollo económico del departamento del litoral de la inversión en la construcción y operación de la planta de pasta de celulosa.

Dicho estudio utiliza datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) recabados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para medir la evolución de varias variables asociadas al desarrollo de los distintos departamentos del Uruguay entre el 2000 y el 2019. Adicionalmente, se conjugan los datos del Valor Agregado Bruto (VAB) departamental del año 2000 al 2008 del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, con los valores disponibles de la misma variable para el período 2008 a 2014 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Desde el punto de vista metodológico, la evaluación del impacto es un ejercicio que presenta algunos desafíos, siendo uno de los más importantes la rigurosa obtención de un grupo de “control”. En este estudio se utiliza el método de control sintético para construir un contrafactual que permita aproximar la evolución en el tiempo de variables seleccionadas del departamento de Río Negro en caso de que no hubiera existido la inversión en la planta UPM Fray Bentos.

El contrafactual, llamado “Río Negro sintético”, es un promedio ponderado de los otros departamentos (excluyendo Montevideo) que no recibieron grandes inversiones o las experimentaron en momentos distintos en el tiempo. Bajo ciertas condiciones, esta metodología permite construir un control adecuado para establecer vínculos causales en la evaluación del impacto sobre las variables de interés. Para algunas variables, no es posible estudiar el impacto del tratamiento (la inversión en la planta de UPM Fray Bentos), ya que la evolución de estas variables no puede ser replicada adecuadamente en el período anterior a la inversión.

En términos de resultados del estudio, a modo de ejemplo se presentan aquí las estimaciones del impacto sobre el ingreso por ocupación principal de los habitantes de Río Negro (ver gráfico 1), y el VAB departamental (ver gráfico 2).

Gráfico 1: Ingreso por ocupación principal

Para la variable ingreso por ocupación principal el ajuste entre el Río Negro observado (línea sólida) y el Río Negro sintético (línea punteada) es muy bueno en los años previos al tratamiento. El efecto estimado es estadísticamente significativo en todos los años posteriores al 2006, salvo en el 2010 (ver Tabla 3). La magnitud del efecto es relevante: la inversión en la planta de UPM Fray Bentos representa un incremento de entre el 4% (en 2008) y el 24% (en 2014) del ingreso por actividad principal de los habitantes de Río Negro. En promedio, entre los años 2006 y 2019, dicha inversión representa un incremento del ingreso por actividad principal del 13,5%.

Gráfico 2. VAB Departamental

En el caso del VAB departamental, el ajuste entre Río Negro y su contrafactual en los años previos al tratamiento es excelente (ver gráfico 2). Luego del 2006 se encuentran impactos significativos de la inversión en UPM Fray Bentos en el VAB departamental, para todos los años entre 2006 y 2014. El incremento estimado promedio en el VAB departamental es del orden del 19%.

Este estudio intenta aportar elementos acerca de los efectos de grandes inversiones en el desarrollo regional. La estrategia empírica identifica efectos positivos en variables asociadas al ingreso de los habitantes y a la generación de riqueza en el departamento, las cuales están directamente asociadas al desarrollo económico. De esta manera, se puede afirmar que la inversión llevada adelante en 2005 – 2006 en Fray Bentos contribuyó al desarrollo relativo de una de las regiones rezagadas del Uruguay.

­­­_____________

* Martín Pereyra | Investigador de CINVE | Doctor en Economía por la Universidad de Missouri, Estados Unidos | correo: [email protected]

Autorizada su publicación para el interior del país en Carmelo Portal por SUMA del CINVE.