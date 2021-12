Estandarte de la Selección Argentina, admitió tener bastante confianza con Daniel Passarella, apuntado por todos tras la desgracia deportiva, y confesó que, luego de la pérdida de la categoría, ambos tuvieron un encuentro casual en Uruguay después de los comicios del Millonario en 2013 y en el cual aprovechó para darle su opinión respecto a lo sucedido.

Oscar Ruggeri de panelista en ESPN comentó la anécdota: “Lo vi una vez que estábamos en Carmelo. Estoy caminando por Carmelo y veo un tipo sentado abajo de un árbol solo. Yo miraba y digo: ‘¡Es Passarella!’. No, pero qué va a hacer el tipo sentado solo abajo de un árbol en Carmelo. Me fui acercando y le digo ¿qué haces? ‘¿Qué haces Cabezón?’. Me senté y empezamos a charlar. Estuvimos horas”.

“’Te equivocaste’ le dije. ‘¿Sabés qué es lo que te pasa a vos? Fuiste muy grande como jugador y el ego que te agarró no te dejó ver que cuando uno llega a presidente de semejantes clubes como estos, no se puede solo. Como vos siempre fuiste el abanderado’. La Selección de Menotti era Passarella», afirmó en F90.

Vía: LM Neuquén

