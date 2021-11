El Casino Nogaró, ubicado en la avenida Gorlero de Punta del Este, dispondrá de 160 slots y seis mesas de mesas de juego tradicional, además de servicios integrales de entretenimiento. Será atendido por unos 60 trabajadores entre funcionarios de Casinos y de empresas subcontratadas para tareas de seguridad, limpieza y cantina.

Gustavo Anselmi destacó que para el organismo es muy importante volver a abrir el local, ya que representa mucho para los trabajadores directos e indirectos y para el turismo de la zona balnearia. Asimismo, resaltó el valor que representa el casino, inaugurado en 1938, para la principal avenida del balneario

En cuanto al proceso para concretar la apertura, sostuvo que fue extenso y demandó mucho trabajo del Gobierno. El casino cerró en marzo de 2020, como el resto de las salas del país, tras el decreto de emergencia sanitaria. No obstante, cuando se habilitó la apertura del sector, el 6 de agosto de ese año, el Casino Nogaró no pudo retomar la actividad debido a diferencias con el socio privado de ese momento, en un modelo de explotación mixto. “Trabajamos mucho, pero no se pudo”, señaló.

Durante ese lapso, el organismo les garantizó el cobro de salario a los trabajadores directos, informó el jerarca, quien también destacó el trabajo realizado por el personal en el reacondicionamiento de local.

En este sentido, la unidad ejecutora del Ministerio de Economía se propuso lograr la reapertura y, según Anselmi, se trabajó fuertemente para cumplir el objetivo. Este hito en la historia del centro de entretenimientos se concretará el próximo jueves 18, a las 20:00 horas.

El nuevo Casino Nogaró funcionará en un régimen de explotación enteramente estatal, mantendrá todos los puestos de trabajo y generará más fuentes de empleo.

El jerarca señaló que toda la sociedad se beneficia de esta apertura, ya que la recaudación de estas dependencias se destina enteramente a rentas generales, en particular a organismos como la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, al Comité Olímpico Uruguayo y a la Comisión de Patrimonio, entre otras instituciones.

Asimismo, manifestó que se prevé una buena temporada estival para los casinos del Estado radicados en zonas turísticas, y celebró, por este motivo, la realización de las finales de torneos internacionales de Conmebol. “Es un golazo que hizo Uruguay”, dijo.