La película «La intención del Colibrí» se estrena este jueves en el Teatro Uamá a las 20.30hs, con la participación de la directora de fotografía.

La intención del colibrí cuenta la historia de Ulises Beisso, un hombre que murió en 1996 a los 37 años y es recordado a través de su obra plástica por Juan Arrospide, su antigua pareja.

“Imágenes de lo (Mi) escondido” es el nombre que recibe el conjunto de sus creaciones, ocultas durante más de 20 años y rescatadas del olvido. Se ha señalado que la película retrata “una historia de amor entre un hombre que vive y un hombre que ha muerto”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La película aborda esta historia de amor desde un lugar mucho más ligado a lo sentimental, a lo íntimo, a lo esencial. Y, en sus líneas finales, se plantea un interrogante que va más allá de cualquier trama: “¿Cuánto tiempo se puede esconder algo?”.

Evitando los convencionalismos y los lugares comunes, el documental utiliza como eje una relación que logra mantenerse viva a pesar de paso del tiempo, y una obra artística que no podría ser comprendida sin tener en cuenta en primer término el alcance de esa relación. La capacidad de emoción de escenas como la de Juan hablándole a la nada, o su explicación del significado de la canción “Ne me quitte pas” de Jacques Brel no puede ser comprendida debidamente si no se tiene en cuenta ese contexto.