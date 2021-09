El Comité Héctor Grosso de la ciudad de Carmelo, ante los

últimos acontecimientos sucedidos que son de público

conocimiento y que involucran a representantes de nuestra

fuerza política en el Municipio de Carmelo, luego de varias

reuniones nuestro concejal reconoce “que no fueron las formas”

en su actuar en la sesión, de dichas reuniones los informes

fueron puestos en consideración del plenario local a efectos de

tomar una resolución colectiva atinada y que recogiera en forma

fehaciente todos los aspectos del insuceso, de lo resuelto se

emitirá la siguiente declaración:

1.-En primer lugar manifestar que el Comité Héctor Grosso se

opone terminantemente ante cualquier manifestación de

violencia ya sea con provocaciones y con devolución a dichas

provocaciones, que no es la forma de trabajar a la que

anhelamos por el bien de nuestra comunidad, ya que esa

conducta provoca la obstaculización del trabajo, la resolución y

transparencia en todos los ámbitos.

Es bien conocido que nuestra sociedad sufre del flagelo de la

violencia, la cual debemos comprometernos a erradicar todas y

todos unidos sin distinciones partidarias. El efectivo desarrollo de

la democracia consiste en construir en base al respeto, a la

tolerancia, a la información y la buena fe de los involucrados muy

especialmente de quienes están en las órbitas de representación

y de toma de decisiones por nuestro pueblo.

2.- Teniendo bien en claro el rechazo y la condena a toda forma

de agresión o arrebato, queremos comunicar sin que ello sea

entendido como una justificación de la conducta de nuestros

representantes, que:

-se solicitan sesiones semanales y no se les da trámite al

pedido.

-se presentan órdenes de compra sin comprobantes de las

mismas, no existe libro contable.

-se propuso elaborar actas en el transcurso de las sesiones

presentando un borrador al final, no se les escucha.

-se desconoce y no se informa si los proveedores se encuentran

en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado).

-los temas propuestos por los concejales del Frente Amplio

enviados en tiempo y forma para integrar orden del día, no se

agregan.

-se solicita un estado contable mensual y se responde que el

funcionario responsable no lo realiza.

– los concejales se ven limitados en la recepción de informes.

-sufren la presión del resto por ser minoría.

-no se contemplan los cambios de horarios para la realización

de las sesiones a efectos de que la comunidad de Carmelo se

sienta libre de asistir, que el horario no sea una limitante para

poder presenciar las sesiones.

– la negativa a grabar las sesiones y el deficiente sistema de

transmisión por streaming.

– la no implementación de micrófonos en la sala.

-las provocaciones a las cuales son sometidos nuestros

concejales según ya se han reclamado éstas circunstancias en

más de una oportunidad.

Sin que esto implique justificaciones de actitudes o formas de ser

de carácter violento, queremos expresar que para trabajar por el

bien de la ciudad de Carmelo, es imperioso que el Municipio

establezca mecanismos de trabajo en conjunto contemplando

también a las minorías.

3.-En definitiva el Comité Héctor Grosso rechaza y condena todo

acto de agresión y/o arrebatos, apelando a que el Municipio en

su conjunto, esencialmente en la figura máxima que es su

Alcaldesa, trabajen mancomunadamente contemplando los

reglamentos de comportamiento de todos sus integrantes y con

el objetivo puesto en las necesidades de nuestra comunidad.

Declarar nuestro firme deseo de que no se vuelvan a repetir

estos hechos, que en el mediano plazo se trabaje para todas y

todos los carmelitanos, contemplando como ya manifestamos

además los proyectos y necesidades de las minorías de acuerdo a

los principios democráticos que nos rigen.

Plenario Frente Amplio Comité de base Héctor Grosso