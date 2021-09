Una empresa tercerizada que le brinda servicios a ANEP contrató a cientos de auxiliares para instituciones educativas uruguayas pero no está pagando los jornales, según lo que planteó el Diputado Nicolás Viera en la Cámara de Representantes.

Por la información brindada, el vínculo entre la empresa ANAGO CLEANING SYSTEMS URUGUAY y la Administración Nacional de Educación Pública se enmarca en un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo.

El problema alcanza a unas 300 personas en varios puntos del país. En Colonia la situación afecta a centros educativos de Rosario, Juan Lacaze y Carmelo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo a lo planteado por el legislador “hay muchos trabajadores en esta situación, y la inmensa mayoría son mujeres y del interior del país. En algunos casos hace más de tres meses que no perciben salarios y que son víctimas de situaciones mal resueltas por parte de la empresa, al punto de no entregar recibo por el salario que se paga y no contestar el teléfono desde hace más de 3 semanas”.

“Estamos hablando de jornaleras que han trabajado los días y horas establecidos contractualmente y a las que se les debería pagar $1058 por jornal, según lo que consta en el contrato que firmaron” agregó.

Viera también dijo que su intención fue realizar una “denuncia pública” para enterar a las autoridades competentes sobre lo que presume configuraría “la existencias de irregularidades” que “pueden llegar a suponer pérdidas para la administración”.

Ya se ha hecho saber sobre la problemática a la Administración Nacional de Educación Pública, a la Corporación Nacional para el Desarrollo y a las comisiones parlamentarias de Educación y Cultura y de Legislación del Trabajo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Quiénes están detrás de Anago Cleaning Systems?

Anago Cleaning Systems se presenta en internet como «una de las compañías de franquicias de limpieza comercial líderes en el mundo, que ofrece oportunidades comerciales de franquicia maestra y de limpieza o franquicia unitaria.»

Según averiguó Carmelo Portal la empresa fundada en 1989 ofrece franquicias de limpieza comercial y tiene su sede en Pompano Beach (Florida) EEUU.