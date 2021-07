Por Elio García y Miguel Guaraglia

La costa y la tierra, los pueblos y ciudades, los caminos y los espacios urbanos y rurales hacen de Colonia un departamento donde el gobernante debe tener una mirada multicultural.

Cada espacio público y privado adquiere una razonable conexión con el otro, sin que llegue a perder la base cultural propia nuestro departamento integra un complejo sistema que le da sentido territorial, pero a su vez lo zonifica.

Carmelo integra esa «constelación de ciudades«, con el Secretario General de la Intendencia de Colonia hablamos de la ciudad que habitamos de cara a las obras que están en desarrollo y otras que se vienen.

En la entrevista realizada en los estudios de Radiolugares, Rodríguez pone la mirada en la ciudad pero destaca a modo de ejemplo la próxima obra de importancia: Grito de Ascencio.

Lo es importante, porque se detiene en un barrio que viene transformándose como ningún otro. Es probable que los Barracones de Montes del Plata, ayudaron a potenciarlo. También la obra de Avenida Rodó contribuyó a sumar esa calle en un lugar integrado al paseo cotidiano a la playa.

La obra responde además al peatón, un dato no menor en una ciudad con pocas veredas. Estamos ante nuevas formas de crear espacios urbanos donde el centro del asunto se traslada a dar respuesta a lo que faltaba.

¿Qué abarca la obra de Grito de Ascencio?

-Consiste en dos etapas bien definidas. Una desde la llamada L hasta la calle perpendicular a los Barracones. Se ensancha la calle a 11 metros con cordón cuneta en toda su extensión -desde la ruta 21 hasta la calle en el sector de la rambla de Playa Loca. También habrá cordón cuneta en la rotonda, estos estarán en ambos lados de la calle.

Habrá veredas en ambos lados desde ruta 21 hasta los barracones. Las medidas de las veredas son de un metro, pero previo a las mismas tendremos un metro de tierra para parquizar, poner árboles. Eso sobre la margen derecha (mirando desde la ruta hacia la playa). En la margen izquierda habrá un metro de vereda pero allí tendremos nuevas luminarias en toda su extensión. Obviamente que realizaremos el asfaltado total de la misma.

¿Lleva alguna división en el centro?

No, porque no estamos en las características de lo que sería un bulevar. El tránsito será doble, hablamos de una calle de once metros.

La incorporación de la vereda suma nuevos espacios para caminar la ciudad ¿qué importancia tiene el proyecto?

Y mucha, es una zona muy transitada, vive mucha gente. Cuando lo planteamos al Intendente fue muy comprensivo y se dio cuenta de la importancia que tiene esta obra para la barriada. Porque no solo hablamos del Barrio Lomas, también incluye al Centenario. Allí está la salida natural del circuito de la playa.

Cuando se realizó a nueva la Avenida Rodó quedó como lugar de ingreso y de salida Grito de Ascencio ¿esta obra cambiará algo del tránsito?

Avenida Rodó seguirá con la misma dinámica. Creo que la salida de Grito de Ascencio será algo natural que tomarán los vecinos que la transiten. Más allá de «la vuelta que hacemos a la playa» esta obra beneficiará mucho al barrio.

¿Por qué?

Por muchos motivos. Esta obra que se viene es igual a la que se hizo en Colonia del Sacramento en Atanasio Sierra. Fue una obra que luego de realizada los vecinos empezaron a mejorar sus entradas, pintaron las fachadas, ellos mismos fueron creando un entorno amigable. A mi me encanta trabajar en los barrios.

¿Tiene pensado otro barrio para trabajar?

Si, aquí en Carmelo estamos planificando el asfaltado de unas doce cuadras en la zona próxima a la cancha de Cerro. Continuación 25 de agosto. Vamos a esperar septiembre para poder asfaltar con buen tiempo. Nosotros hace dos años estuvimos por allí y nos quedaron algunas cuadras sin asfaltar, queremos terminar esa obra.

En la zona del Cerro, Sovicar, se ha venido poblando muchísimo ¿proyectan asfaltar allí?

La idea es que en este quinquenio Carmelo esté todo asfaltado.

¿Se concretará el proyecto de apertura de una calle que uniría ruta 21 con el bypass?

Lo primero que hicimos fue estudiar los planos de Catastro y está planificada como calle de 8 metros. Nuestros ingenieros estudiarán la factibilidad en poder abrir esa calle. Ahora iniciaremos una conversación con los propietarios de ambas márgenes para ver si podemos llevarla de 8 a 17 metros. Con 17 metros logramos doble sentido. Esa calle casi sería una continuación de Grito de Ascencio que conectaría lugares muy distantes.

¿Cómo vienen monitoreando el tema de la Rotonda en Dante Irurtia y el bypass?

La idea de la Intendencia de Colonia es colaborar con el MTOP. Hay preocupación, existe la idea de un cruce peatonal aéreo como existe en los ingresos a Montevideo. Nosotros tenemos proyectado allí para el año que viene es «enderezar» el Curupí, lo que incluye veredas. Desde la escuela hasta el cruce.

¿Cuándo usted dice «enderezar» el Curupí de qué estamos hablando?

Estamos en la etapa de consultas, con nuestros ingenieros, con DINAGUA, porque hay un arroyo, hay una cantidad de actores importantes con quien preguntar. Obviamente consultaremos al MTOP. Existen temas para dejar ese lugar muy bien terminado con iluminación incluida. Estudiar la incorporación de semáforos. Existe nuestro compromiso para darle seguridad a todos quienes tengan que cruzar por ese sitio.