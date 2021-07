Legisladores frenteamplistas del interior del país, elevaron al Ministerio de Trabajo, Banco de Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social y Presidencia de la República, una solicitud que contemple la realidad de los monotributistas.

Según se expresa en la comunicación “La crisis social, económica y laboral instalada se observa en el aumento de la brecha de desigualdad, privando a muchos uruguayos y uruguayas a acceder a servicios esenciales y generando un fuerte impacto en el mercado laboral y las economías más pequeñas, las de las comunidades del interior del país”.

El Diputado coloniense Nicolás Viera, firmante de la petición, explicó que la iniciativa “busca llegar al Poder Ejecutivo con un planteo que ampare más y mejor a un sector fuertemente golpeado por la crisis como es el de los monotributistas”.

“Si bien se han tomado iniciativas bien direccionadas creemos que no han sido suficientes. Si a una persona le das un préstamo, por más flexible que sea, no lo podrá pagar si no tiene ingresos” explicó el legislador.

Entre las medidas que se piden está la extensión del actual subsidio para los monotributos sociales MIDES y las empresas contribuyentes del Literal E por lo menos por un año más; la exoneración de los aportes patronales con retroactividad al 15 de marzo de 2020; y la renuncia, por parte del Estado, al cobro de multas y recargos referidas al atraso tributario y a la reapertura de empresas monotributistas.

Además del Diputado Nicolás Viera, entre los firmantes del petitorio también se encuentran el Presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Fratti, la ex Presidenta del organismo y Diputada por Paysandú Cecilia Bottino, y demás representantes frenteamplistas.