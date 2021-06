El frente caliente traerá fuertes lluvias y tormentas a Uruguay a partir de mediados de esta semana. El sistema frontal debería ser responsable de provocar altos volúmenes de precipitación con alta incidencia de rayos, advierte el informe de MetSul.

Mientras que los frentes fríos normalmente se mueven de sur a norte y son impulsados ​​por masas de aire más frías, en los frentes calientes la inestabilidad se mueve de norte a sur y se forma por el avance de una masa de aire caliente sobre una masa de aire frío. Este tipo de fenómeno es muy común en invierno y particularmente entre los meses de junio y julio. Como resultado, en este tipo de situaciones, la formación de un ciclón extratropical es común.

Es el escenario que se espera ahora en los próximos días en el Cono Sur de América. Una corriente en chorro, un corredor de viento a una altitud de unos 1.500 metros y con origen en Bolivia, traerá aire cálido a las latitudes medias del continente.

Con el avance del aire caliente sobre el frío, se producirá inestabilidad entre Rio Grande do Sul, Uruguay y zonas del centro de Argentina con lluvias y tormentas aisladas. Al sur del frente caliente, sigue operando aire más frío y al norte, sobre el sur de Brasil, norte de Argentina y Paraguay, entra aire más cálido.

URUGUAY SERÁ EL MÁS AFECTADO POR EL FRENTE CALIENTE

Las áreas de inestabilidad comienzan a formarse sobre Rio Grande do Sul durante este miércoles, especialmente de tarde a noche. Deben llegar a diferentes puntos, especialmente en el Medio Oeste de Rio Grande do Sul. La inestabilidad, como resultado, avanza desde el Centro y Oeste de Rio Grande do Sul hacia el Sur del Estado y Uruguay.

La parte más activa de este frente debería centrarse en Uruguay, donde la inestabilidad será más fuerte.

VOLÚMENES DE LLUVIA

Los mayores volúmenes de lluvia en el desempeño de este frente caliente deben concentrarse precisamente en las áreas donde se espera que el sistema tenga su máxima actividad, es decir, como se destaca, el territorio uruguayo y la región sur de Rio Grande do Sul.

Los volúmenes de lluvia en partes de Uruguay pueden ser muy altos, entre 100 mm y 150 mm, lo que puede causar inundaciones y crecimiento de arroyos y arroyos. Por separado, existe la posibilidad de registros de hasta 150 mm a 200 mm en puntos del Uruguay.

MUCHOS RAYOS CON FRENTE CALIENTE.

Los frentes calientes tradicionalmente tienen muchos rayos. Esto es lo que se debe esperar sobre el territorio uruguayo y áreas del oeste y sur de Rio Grande do Sul. La inestabilidad será más fuerte desde la tarde hasta la noche de este miércoles y, principalmente, durante el transcurso del jueves. Será cuánto se intensificará y se volverá intensa la corriente en chorro a niveles bajos.

