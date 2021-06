La jineta Vanesa Peyronel, oriunda de Tarariras, Colonia, con 22 años de edad, conquistó Italia haciendo dupla con el caballo AR Trueno en el Campeonato Mundial de Enduro Equino, informó la Confederación Uruguaya de Deportes.

La competencia fue sobre un recorrido de 160 kilómetros distribuidos en 6 etapas que se corrieron en una única jornada con largada y llegada en el Hipódromo San Rossore de Pisa y donde Peyronel logró la 7ª posición de la clasificación general.

Según la mencionada jineta coloniense, “desde los 10 años de edad compito en Enduro. En esta oportunidad, representando a la selección uruguaya participamos cuatro binomios, María Fernanda Villar con El Sheik, Usha Judd con Ashva Firefly, Cecilia García con Farao de Camoeira y yo con AR Trueno”.

Es de destacar que el binomio de Peyronel tuvo que competir en forma individual, ya que sus compañeras y equinos de Uruguay no lograron clasificar para formar el equipo de cuatro binomios.

Refiriéndose a la intensidad de la carrera, la jineta uruguaya expresó que, “largaron más de 70 binomios y llegaron al final solamente 30, lo que indica lo exigente que fue la competencia. Son carreras largas, donde el jinete tiene que tener la cabeza fría, ya que cualquier locura que se hace, deja al binomio afuera. En este tipo de carreras hay que cuidar al máximo la salud del caballo, no se le puede exigir demás. En mi caso, pude apreciar que el caballo en la última etapa se encontraba muy bien, entonces, lo exigí un poco más y respondió positivamente, lo que nos permitió a ambos, lograr la séptima posición del Mundial”.

Es de destacar que quien entrena al caballo AR Trueno en un campo de Tarariras, es Pablo López, expresando Vanesa: “Es un fenómeno, tiene en muy buena forma al caballo, lo trata con mucho amor y respeto. Yo no puedo ocuparle tantas horas al caballo, ya que estudio, estoy cursando cuarto año de veterinaria, por consiguiente, con esto del viaje a Italia me atrasé algo. Muchas veces estoy dos semanas sin concurrir al campo para entrenar el caballo, pero en lo previo a una carrera, en esos casos entreno más seguido. Este es un deporte donde somos muy amateur, lo practicamos porque nos gusta. Los caballos insumen costos y tiempo. Por consiguiente, deportivamente, no hay nada inmediato de futuro, veremos lo que sale”.

Vanesa Peyronel, en el Mundial de Italia que fue mixto para hombres y mujeres que representaron a 30 países, fue la jinete más joven mejor clasificada, lo que le agrega un logro mayor aún a la séptima posición lograda en la general.