Las abajo firmantes Edilas Departamentales del FRENTE AMPLIO, ante el mal funcionamiento y

la irregular conducción de la Junta Departamental, y las situaciones vividas en ese ámbito

judicializadas, DECLARAMOS:

1. NO reconocemos violencia de género y/o doméstica hacia la persona de la Secretaria

General de la Junta Departamental de Colonia ni tampoco lo que muchos puedan identificar

como violencia en la Junta o violencia interna de bancada, a meras conversaciones

sanguíneas o apasionadas.

2. No estamos de acuerdo que se le niegue a ningún edil el derecho de hablar, y prohibir la

necesidad de expresarse libremente, cercenándose el derecho democrático y

constitucional, amparado explícitamente en el REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA

DEPARTAMENTAL DE COLONIA, superponiendo la voz para anular el legítimo pedido de los

ediles.

3. Creemos que todo este proceso se usó políticamente. Las mujeres no nos sentimos

identificadas con esa denuncia, cuando a diario hay tantas y tantas mujeres que realmente

sufren violencias de género y/o domésticas, y que con este proceder de la Secretaria de la

Junta hace que se desvíe y acapare la atención de la Justicia, cuando la verdadera urgencia

está en las mujeres violentadas a las cuales no se le presta la atención necesaria y muchas

de ellas han llegado a perder su vida.

4. Reconocemos la situación sanitaria actual por el COVID-19 y todo el protocolo que ello

encierra, pero no aceptamos que tanto el presidente como la secretaria que están sentados

en una mesa, tengan cada uno su micrófono personal y que los 30 ediles restantes tengamos

que compartir solo uno, que se encuentra en el frente de la sala con el peligro que ello

acarrea; y que el presidente apaga y prende discrecionalmente haciendo un uso abusivo de

su palabra durante toda la sesión. Los ediles deben pararse y movilizarse permanentemente

en sala. Pensamos que los micrófonos no son exclusividad de nadie en particular y que

deben ser usados por quienes en su momento lo necesiten para su alocución.

5. No contamos con el equipo necesario de trabajo para realizar una tarea competente, como

micrófono personal, mesas individuales donde colocar el material de investigación,

computadoras, etc., que enriquezca dicha labor. Se ha desvirtuado todo el quehacer de una

sesión.

6. Es necesario que la población esté permanentemente informada, saber qué temas se

plantean y cuáles se votan. Pará ello es necesario que las sesiones se transmitan en directo

por cualquier medio, aplicación informática, radio o canal, lo que dará transparencia a los

sucesos acaecidos en cada sesión y la mejor difusión a los planteos que se realicen.

7. Es nuestro sentir, que los acontecimientos desagradablemente acaecidos en estas últimas

dos sesiones de nuestra Junta, desde su instalación hace ya 8 meses, es el fruto de la

inestabilidad, desprolijidad, idas y venidas desde la mesa de la Junta Departamental, con la

coparticipación de la directora Departamental de Salud, justificando protocolos que

restringen la legítima participación de los ediles representantes de la ciudadanía.

8. Los ediles y edilas necesitamos trabajar en un ambiente sano, ameno, democrático y

republicano como lo conocimos quienes hemos sabido ser parte del legislativo comunal

durante muchos períodos anteriores; con el ingreso de titulares y suplentes

complementándose en los temas que cada línea desee desarrollar.

9. Bregamos y apelamos a la conciencia de verdaderos políticos puestos en este ámbito por la

población de nuestro departamento para legislar y preocuparnos por los problemas de la

sociedad y dejar de lado todo lo que perjudique y enlentezca dicho proceder.

LAS MUJERES NO COMPARTIMOS NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA. TAMPOCO COMPARTIMOS QUE

SE USE UN INSTRUMENTO TAN IMPORTANTE COMO ES LA POLÍTICA PARA TERGIVERSAR LA

REALIDAD DE LOS HECHOS CONTRA COMPAÑEROS QUE NO SON MERECEDORES DE TAL

ACUSACIÓN.

Colonia, 7 de junio de 2021.

Edilas Departamentales

Mabel QUINTANA

Lyshie WEROSCH

Marita GONZÁLEZ