El director de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, puntualizó que entre el 15 de marzo y el 15 de abril será obligatorio inocular a los bovinos de todas las categorías del rodeo nacional contra la fiebre aftosa. Se distribuirán 12 millones de vacunas para inmunizar a más de 11 millones de animales. “Es una seguridad para exportar carne, porque la sanidad de Uruguay es reconocida internacionalmente”, destacó al portal de Presidencia.

Barre definió la inoculación como una forma de preservar la situación sanitaria del país y mantener los importantes logros obtenidos en relación con la sólida inmunidad del rodeo nacional contra la enfermedad. Explicó que la primera vacunación, que en condiciones normales se realizaba entre febrero y marzo, se efectivizará un mes después, debido a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia agropecuaria.

“Es una seguridad para la exportación cárnica, porque la sanidad de Uruguay es reconocida a nivel mundial. Somos el primer país que obtuvo la categoría ‘libre con vacunación’ en la Organización Mundial de Sanidad Animal, y eso nos permitió conquistar los más de 100 mercados que tenemos, añadido a la trazabilidad individual”, enumeró el director del Ministerio de Ganadería.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Barre detalló que, como condiciones indispensables para entregar la vacuna, los titulares deberán presentarse en oficinas del ministerio o seccionales policiales en la fecha precisa para cumplir con los protocolos sanitarios, presentar la declaración jurada al 30 de junio del 2020, planilla de contralor interno de existencias y planilla de control sanitario actualizada.

Por tal razón, no se podrá concentrar bovinos (remates, feria, exposiciones, etc.) entre el 15 y el 31 de marzo de 2021, inclusive. Por otra parte, se podrán realizar los eventos con cambio de propiedad que no impliquen movimiento de animales (remates por pantalla), dentro del período comprendido entre el 15 y el 31 de marzo de 2021.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los bovinos con destino a faena podrán movilizarse dentro del presente período de vacunación, con las vacunaciones de los dos últimos períodos anteriores. A partir del 16 de abril de 2021, deberán haber cumplido más de 15 días de inmunizados con la vacuna correspondiente al presente período de vacunación.

“Vamos a seguir la campaña con vacunación. Estamos inmersos en un programa hemisférico que ha servido muchísimo, teniendo en cuenta que, desde 2011, la región Cono Sur no tiene focos de aftosa. En Uruguay, no hay aparición de la enfermedad desde 2001”, rememoró Barre.

El director de Servicios Ganaderos comunicó que la segunda inoculación está prevista para bovinos menores de dos años, y se realizará entre el 1 y el 30 de junio.