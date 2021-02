Por Sandra Salvatico

Las oportunidades que brinda el sector son muy variadas, el déficit de profesionales en el área en

Uruguay es aproximadamente 2500. El egreso de estudiantes en carreras vinculadas a la informática

no satisface dicha demanda. Siempre hay empleo, porque la industria no tiene fronteras, las

empresas trabajan para el mundo y la creatividad no tiene limites. Debido a esa carencia, el sector

emplea a personas de otros países.

¿Por qué hay tanta demanda? Todos los sectores desde la industria, el gobierno, la salud, el agro, los

bancos, etc. dependen del software y el hardware para llevar a cabo sus cometidos. Empresas de

todos los sectores compiten por personal calificado en el área. Incluyendo empresas extranjeras, ya

que es posible trabajar en forma remota para todo el mundo desde Uruguay.

Entonces, deberíamos preguntarnos ¿por qué los jóvenes o personas desempleadas no optan por

capacitarse en está área?. En los últimos años se han hecho campañas para integrar a las jóvenes y

mujeres a las TICS, es un área en pleno crecimiento que necesita integrarlas. Por otro lado, las

empresas y el estado aportan dinero para capacitar jóvenes y adultos en diferente modalidades.

¿Por qué debería ser atractivo para los jóvenes estudiar Informática? Los sueldo mínimos rondan los

35.000 pesos y aumenta considerablemente con la experiencia y formación. Se brinda flexibilidad

horaria para continuar estudios, ambientes confortables para trabajar (en algún casos incluye

desayuno y almuerzos, espacios de esparcimiento, etc) , beneficios (desde clases de ingles hasta

bonos para gimnasios). Existe la posibilidad de trabajar en forma remota, trabajar en el extranjero o

crear un emprendimiento propio.

¿Qué pasa en Carmelo?

Para el año lectivo 2021, se propone por primera vez un bachillerato en Informática en la ciudad.

¿Por qué no hay 25 personas en la ciudad que opten por inscribirse?. Solo se requiere ciclo básico

sin importar edad. Es una oportunidad única para la ciudad, si no se logra el cupo la misma desaparecerá,

y los que quieran realizarla deberán viajar a otras localidades con lo que eso implica en tiempo y costos.