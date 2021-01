Las redes sociales locales explotaron de comentarios sobre la actuación policial en los operativos de fin de año. Principalmente los jóvenes palmirenses cuestionaron la actuación policial en su ciudad y realizaron comparaciones con Carmelo. También hubo testimonios que dieron contexto a las actuaciones policiales.

M.U. expresa en su cuenta de Facebook lo que estarían sintiendo los chicos, «los jóvenes se están cansando de que nos echen de todos lados que no seamos libres de pasar un rato lindo. Cansados de que siempre seamos los malos de la situación donde hay aglomeraciones de gente mayor en todos lados playas hasta el culo de gente, reuniones en familia, fiestas privadas, reuniones políticas, y miles de cosas más.»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La chica se pregunta si esa situación solo se da en Nueva Palmira «yo no veo que en Carmelo que estamos a unos pocos kilómetros se aplique, que se corte la joda donde hay el doble de gente de los que somos en Palmira. Nos juntamos en la rambla nos echan, en el fondo de Brisas para no molestar a nadie nos echan, en un camino vecinal que no anda ni los perros afuera de la ciudad sin casas sin nada nos echan (que no está bien que nos tengamos que ir lejos, poniendo en peligro de andar en moto en la ruta o lo que sea teniendo algo cerca sin molestar) obvio que cada uno es responsable de su vida pero. Yo prefiero estar en brisas antes de andar en la ruta buscando un campo o un camino vecinal donde se pueda estar.»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

M.U. escribe en mayúsculas (en el lenguaje de internet es alzar la voz) su pedido: « YO NO DIGO QUE NO SE APLIQUE LA LEY, PERO SI SE APLICA QUE SEA PARA TODOS POR IGUAL, PORQUE POR ESO SE CANSA LA JUVENTUD, QUE MEJOR QUE DEJARLOS DISFRUTAR ANTES QUE SE REVELEN Y TERMINE TODO MAL?»

Las respuestas

Su inquietud generó en su cuenta más de cincuenta comentarios y unos 78 compartidos.

M.P responde «si no saben estamos en plena crisis de pandemia, entiendo que tienen ganas de disfrutar y está bien. Pero yo digo no tienen miedo de contagiarse de covid y enfermar a sus padre, hijos o abuelitos?»

B.C. contextualiza y explica que los policías «estaban re tranquilos viendo nomás, y como siempre uno o dos p… empezaron a tirar bombas y botellas, que querías que pasara, que se fueran? No estoy a favor de nadie, pero si tenes dos dedos de frente te vas a dar cuenta que era obvio que nos echaran, por culpa de uno o dos pagamos todos,» concluye.

El medio local FM RIO 90.9 publicaba sobre los hechos que «si bien había algunos focos de aglomeración la respuesta de la policía se da porque unos pocos desubicados le lanzan bombas de estruendo y botellas al Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la policía y estos responden con el lanzamiento de lo que sería balas de goma.«