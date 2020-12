Ayer comenzó a sesionar formalmente el Municipio de Carmelo, la idea de crear una Mesa de Trabajo (que ya esta funcionando), y temas como presupuestos y revisar las colaboraciones son los tres grandes temas que están en la mesa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Mesa de Trabajo es una idea donde los concejales presentan inquietudes o tratan temas dentro de un ámbito reservado, sin presencia de vecinos y prensa. Si bien es cierto que es un ámbito necesario y articulador para profundizar y estudiar diversos temas, el desafío radica en no convertir ese espacio de trabajo en un lugar para dar concesiones a cambio de obtener favores en proyectos personales o de partido. Algo que fue criticado y reconocido de la gestión pasada por diversos candidatos a Concejales en la campaña de las municipales.

Las mesas de trabajo se articularan sesionando -por lo menos en la medida de situaciones normales- cada quince día, el mínimo exigido por la Ley. Esto puede dar tiempo a estudiar los temas desde una visión positiva, desde una mirada crítica enlentece las decisiones urgentes que deben votarse en sesión, muchas veces en casos delicados. Ayer, por ejemplo, se leyeron solicitudes que no era de urgente tratamiento pero estaban vencidas en el plazo, una de ellas fue presentada y mencionaba una actividad del 5 de diciembre, por ejemplo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Colaboraciones y Presupuestos

Desde la oposición se marcó que están dispuestos a reconsiderar las colaboraciones una a una. «Queremos saber quiénes son, qué hacen con ese dinero que es del pueblo», dijo el Concejal opositor Daniel Caraballo. Se mencionó y se llegaron a una posición de consenso en que es necesario observar con mayor detenimiento cómo se manejan esos dineros. Este tema, que es de gran sensibilidad porque aparecen nombres propios e instituciones locales, será tratado en la Mesa de Trabajo, el debate en sesión vendrá antecedido de estas reuniones sin participación ciudadana. Aunque a la hora de votar deberá considerarse en sesión, los concejales tendrán la tarea de explicar e interpretar políticamente estas instancias, lo cual tiene sus virtudes pero también desafíos.

En el capítulo de presupuestos el Municipio pide tres opciones, pero al presentar uno surgieron dudas y objeciones. Se consultó cómo realizan las invitaciones a licitar las empresas. Los precios y los oferentes no llegan a la sesión en sobres cerrados y lacrados. Ya se conoce previamente a votar quienes se presentaron, qué precio ofertaron. Los concejales descubrieron que las empresas no presentaban las mismas propuestas e incluso no ofrecían el mismo servicio, por lo que se generó la duda en cuanto a que si en los llamados se aclara bien lo que se necesita.

El nuevo municipio

Es muy pronto para realizar apreciaciones sobre el funcionamiento del nuevo gobierno local. Hay un nivel muy parejo entre los dos grupos que forman Espíndola por un lado y Miguelena por el otro, junto a Parodi que en principio no parece desplegar un rol de concejal bisagra mostrándose más alineado con Espíndola.

De cómo se salga de los temas presupuestales, licitatorios y la revisión de las colaboraciones, se consolidará más claramente quién es quién dentro del Municipio de Carmelo.

Para esto habrá que esperar el primer semestre de 2020.