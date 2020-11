Pablo Casaretto, coordinador del Plan Ceibal de Uruguay estuvo presente en el ciclo de Entrevistas “Liderazgos Educativos en tiempos de COVID-19”, espacio creado por la división de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo – BID – y SUMMA – Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe -, donde actores relevantes del ámbito educativo latinoamericano y miembros de la comunidad, comparten los desafíos e innovaciones que debieron afrontar a partir de la pandemia del COVID-19.

En este segundo encuentro, transmitido en vivo por los canales Facebook y YouTube de Summa, Casaretto compartió su visión acerca de la educación y los desafíos que deberán afrontarse en el mundo post-COVID19.

El Plan Ceibal fue creado en el año 2007, y hoy en día están enfocando sus esfuerzos en la educación ambiental y emocional y en generar y brindar herramientas a docentes y alumnos para pensar, construir y poder elegir opciones para el futuro. Con respecto al impacto del COVID-19 en el país, Casaretto remarcó la proactividad de los docentes al preguntarse cómo podían ellos apoyar el regreso de los y las niñas a las clases, ya que fueron ellos mismos quienes pidieron las herramientas para lograrlo. Desde su rol de liderazgo como

coordinador del Plan Ceibal resaltó la importancia de encabezar un equipo que genera, ejecuta, monitorea y evalúa proyectos de alto impacto y consideró que todo líder debe tener un gran carisma para lograr que las personas te escuchen.

Uruguay cuenta actualmente con 2.300 escuelas y 1.800 liceos integrados a la plataforma CREA, en la cual se encuentran ingresados los alumnos y docentes de todo el país, por ello el desafío de generar aulas de estudio, subir material e interactuar por este medio con los alumnos ya estaba instalado cuando llegó la pandemia, a diferencia de la mayoría de los países de la región que debieron salir a implementar recursos en medio de la situación sanitaria. Como consecuencia de la nueva modalidad virtual, se generó un aumento

significativo dentro de CREA, aumentando el número de visitas mensuales de 30.000 a 240.000 en abril de 2020.

Según su perspectiva, considera que uno de los hitos más importantes de la implementación del Plan Ceibal, fue el haber podido entregar más de 2 millones de dispositivos electrónicos como notebooks y tablets a todos los alumnos del país para que pudieran ser usuarios incluso fuera del aula. En 2007, el país contaba con un 7% de conectividad a internet en los quintiles más bajos, en 2020 ese número llegó al 99%. Aseguró que las escuelas y museos se encuentran equipados con internet y zonas wifi así como plazas públicas en barrios de menores recursos, pero el gran desafío es que la conectividad no puede asegurarse en los hogares, dejando aislada una parte de la población.

Finalmente, ante una pregunta del público, Pablo Casaretto compartió su visión acerca de la fórmula de éxito en Uruguay para que el regreso a las aulas entorno al COVID-19 haya sido positivo “por suerte en ningún momento tuvimos que estar encerrados en nuestras casas y creo que nos volvimos compañeros del desconocido, lo importante fue cuidarnos entre todos y generar la consciencia de la responsabilidad individual, no es lo habitual pero si no es así, no es posible y son mejores las limitaciones a que no se pueda en absoluto…la mayor enseñanza que nos queda tras esta experiencia mundial es que nada es seguro en la vida y por eso es necesario tener formación en las aulas y apuntar a los aprendizajes virtuales”.

