PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hoy a la mañana se produjo un evento con dióxido de cloro en Montes del Plata, que según información de la empresa correspondió a un procedimiento de vaciamiento de tanque, que es parte de la parada. Los trabajos duraron toda la mañana y lo que parecía un incidente logró controlarse sobre el mediodía, señaló una fuente consultada.

Trabajó la brigada de emergencia de Montes del Plata. Desde la empresa al ser consultados si se trató de una fuga de dióxido de cloro respondieron que no. «La brigada fue a colaborar para prevenir la dispersión de gases«, aclararon.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Hubo niveles dentro del vaciamiento que ameritan un procedimiento de contención por parte de la brigada. Que está previsto en caso de ser requerido. Estuvo bajo control en todo momento,» explicó la Gte. de Comunicación de MdP, Carolina Moreira.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ante una consulta de Carmelo Portal a Bomberos, voceros dijeron que hasta las 16:45 no habían sido notificados del evento por parte de la empresa. Desde Montes del Plata se explicó que no hubo necesidad de llamar a las autoridades de Bomberos, porque se trató de «un procedimiento de contención», y no de una fuga.

En el sector de la producción de papel, el dióxido de cloro es muy utilizado tanto en el tratamiento de las aguas de la industria papelera como en la producción de la celulosa.