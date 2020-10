PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires quedaron asombrados por la aparición del cielo este miércoles por la tarde (28) y acudieron a las redes sociales para publicar imágenes de la extraña formación de nubes sobre la región de la capital de Argentina, destaca MetSul

Un frente frío avanza por el centro de Argentina y, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino ( SMN ), no es muy activo y debería traer solo algunos golpes aislados, sin riesgo de fuertes tormentas en la región.

Para Metsul este frente frío debe llegar al extremo sur de Rio Grande do Sul este miércoles, al final del día, con probabilidad de lluvia en las regiones de Chuí y Santa Vitória do Palmar. En el transcurso del día, se moverá rápidamente por la región con aumento de nubes y posibilidad de lluvias irregulares en la distribución y en su mayoría con volúmenes bajos en la región oriental, en particular. El aire polar en la parte trasera del frente trae nieve a Argentina.