La Policía de Colonia investiga el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado este mediodía en el parque Ferrando, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una persona caída en el lugar.

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Según la información primaria, el aviso ingresó próximo a la hora 12:00 del pasado miércoles. Al llegar al sitio, los efectivos policiales ubicaron a la persona que había realizado la llamada y constataron la presencia del cuerpo.

Personal de emergencia médica acudió al lugar y verificó que la víctima presentaba heridas de arma de fuego, elemento que llevó a que el caso sea investigado como un homicidio.

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La investigación procura establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, identificar eventuales responsables y determinar si el ataque se produjo en el propio parque o si el cuerpo fue dejado allí posteriormente.

El hallazgo generó un importante despliegue policial en la zona, mientras se preservaba la escena para el trabajo de los investigadores.