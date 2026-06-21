Luego del empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut, Uruguay enfrenta este domingo a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste necesita sumar de a tres en el Hard Rock Stadium de Miami para acomodarse en la pelea por la clasificación antes de cerrar la fase de grupos frente a España.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de transformar en victoria las buenas sensaciones que dejó durante el segundo tiempo de su estreno. Tras un primer tiempo de escasa movilidad y dificultades para generar peligro, Uruguay reaccionó, logró el empate a través de Maximiliano Araújo y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos.

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Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes revelaciones de la primera fecha. El seleccionado africano igualó 0-0 con España en su debut mundialista y mostró una estructura defensiva firme, intensidad para disputar cada pelota y capacidad para incomodar a uno de los candidatos del grupo.

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El panorama cambió tras la goleada de España por 4-0 ante Arabia Saudita: los europeos quedaron momentáneamente en lo más alto de la zona con cuatro puntos, mientras que Cabo Verde tiene una unidad y Uruguay busca su primera victoria. Para la Celeste, el encuentro en Miami representa una oportunidad decisiva para llegar con margen al cruce final ante España.

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan desde las 19:00 horas de Uruguay, en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H. El partido será dirigido por el noruego Espen Eskås.

Formaciones confirmadas

Uruguay irá ante Cabo Verde con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

Cabo Verde formará con Vozinha; Diney, Pico, Kevin Pina, Gilson Benchimol; Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Sidny Lopes Cabral, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes y Steven Moreira.