El sur del país permanece bajo advertencia meteorológica amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. El aviso fue emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) a las 18.45 y actualizado a las 20.45 de este martes, con una probabilidad superior al 75 %.

Por ahora, en varias localidades el fenómeno no se ha concretado en precipitaciones significativas. Sin embargo, la atmósfera muestra señales claras de inestabilidad: humedad elevada, nubosidad en aumento y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país. En caso de formarse tormentas, podrían presentarse de forma puntual con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, rachas de viento fuertes y eventual caída de granizo. También se prevén mejoras temporarias durante la vigencia de la advertencia.

En el departamento de Colonia, la advertencia alcanza a Carmelo, Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacaze y Colonia del Sacramento, entre otras localidades. En San José, comprende Ecilda Paullier, Kiyú-Ordeig, Mal Abrigo y Puntas de Valdez.

El escenario, por ahora, es de expectativa. El cielo se mantiene cambiante y cargado, con un ambiente que anticipa posibles desarrollos convectivos. Inumet continuará monitoreando la evolución del sistema e informará ante eventuales cambios.

La recomendación es mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar precauciones ante la eventual formación de tormentas.