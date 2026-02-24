La Intendencia de Colonia llevará adelante trabajos de carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Carmelo mediante dos licitaciones abreviadas: la N.º 4/26 y la N.º 5/26.
Según lo informado, los procedimientos administrativos permitirán contratar las empresas encargadas de ejecutar las obras, en el marco del plan de mejora de la infraestructura vial urbana. Las intervenciones apuntan a optimizar la circulación, mejorar la seguridad del tránsito y acondicionar la red vial en distintos puntos de la ciudad.
Las licitaciones abreviadas constituyen el mecanismo previsto por la normativa vigente para este tipo de contrataciones, y establecen los plazos y condiciones para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.
Desde la administración departamental se indicó que, una vez adjudicados los llamados, se definirán los cronogramas de obra y los tramos específicos a intervenir, de acuerdo con la planificación técnica prevista.
Las actuaciones forman parte de las tareas habituales de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana que desarrolla la Intendencia en distintas localidades del departamento.
