PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional tras la detección de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres de los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

La resolución fue adoptada por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG), en base a un informe técnico de la División Sanidad Animal. La medida habilita a la Autoridad Sanitaria a disponer acciones de vigilancia epidemiológica, restricciones sanitarias e inspecciones con el objetivo de proteger la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente.

Entre las disposiciones adoptadas se establece la restricción de todos los movimientos de aves de traspatio y de aquellas que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola. La limitación no alcanza a los movimientos debidamente registrados y supervisados a través de ese sistema.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Asimismo, se determinó que las aves de traspatio y las pertenecientes al sistema productivo “free range” deberán permanecer alojadas en instalaciones cerradas y techadas, de acuerdo con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado por Resolución DGSG N.º 341/024, del 6 de diciembre de 2024.

La resolución también dispone la suspensión de ferias, remates, exposiciones y todo evento vinculado a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus.

El MGAP exhortó a productores y a la población a extremar las medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier sospecha a través de los canales oficiales, a fin de contribuir al control de la enfermedad.