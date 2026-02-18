+Uruguay presentó este martes “Democracia Joven”, un programa de formación orientado a líderes emergentes de entre 18 y 29 años, provenientes de todo el espectro político, con el objetivo de reforzar la calidad institucional y promover una mayor conexión entre representantes y ciudadanía.

La iniciativa surge en un contexto de señales de alerta sobre la percepción pública del sistema político. Aunque Uruguay figura como la democracia mejor evaluada de América Latina, según el Democracy Index 2025 de The Economist, encuestas recientes del Latinobarómetro reflejan un incremento en la insatisfacción con su funcionamiento.

Una brecha entre apoyo y satisfacción

De acuerdo con los datos citados en la presentación del programa, el 62% de los uruguayos considera que el sistema político gobierna en función de sus propios intereses, mientras que el 59% afirma no sentirse representado por el Parlamento. Además, existe una brecha de 20 puntos porcentuales entre quienes sostienen que la democracia es el mejor sistema de gobierno y quienes se declaran satisfechos con sus resultados.

Cuatro de cada diez ciudadanos, según los mismos estudios, señalaron que no les importaría la llegada de un gobierno no democrático si este resolviera los problemas del país.

Estos indicadores, según los impulsores del proyecto, evidencian una tensión entre la legitimidad formal de las instituciones y la percepción ciudadana sobre su desempeño, lo que plantea la necesidad de fortalecer capacidades de gestión y liderazgo político.

Formación presencial y virtual

“Democracia Joven” combinará dos fines de semana de encuentros presenciales con tres meses de formación virtual. El programa prevé capacitar a 80 jóvenes de distintas regiones del país comprometidos con la mejora del sistema democrático.

El plan de estudios contempla cinco ejes principales:

Comprensión del valor de las instituciones democráticas.

Análisis de los principales problemas nacionales.

Desarrollo de liderazgo con enfoque en las prioridades ciudadanas.

Diseño de políticas públicas eficientes.

Comunicación política en el contexto actual.

Los organizadores señalaron que la propuesta busca dotar a los participantes de herramientas técnicas y conceptuales para ejercer funciones públicas con mayor eficacia y responsabilidad.

Con esta iniciativa, +Uruguay intenta abordar uno de los principales desafíos que enfrenta su sistema político: reducir la distancia entre el respaldo abstracto a la democracia y la satisfacción concreta con su funcionamiento.