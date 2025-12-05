PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las Jefaturas de Policía de Colonia y San José presentarán el Operativo “Verano Azul 2025–2026”, dispositivo que cada temporada coordina acciones de seguridad y vigilancia en zonas costeras y puntos de alta concurrencia durante los meses estivales.

El lanzamiento se realizará el martes 9 de diciembre, a las 11:00 horas, en la Rambla Costanera de Colonia del Sacramento, frente a las letras corpóreas de la ciudad. La actividad está dirigida a autoridades, personal policial y representantes institucionales vinculados a la planificación operativa del período.

El Operativo “Verano Azul” se aplica cada año con el fin de reforzar la presencia policial, mejorar la prevención del delito y organizar recursos destinados a la cobertura de eventos, playas y zonas turísticas. Su alcance abarca tanto la coordinación departamental como el trabajo conjunto entre unidades de Colonia y San José.

La presentación oficial marcará el inicio de las acciones previstas para esta temporada.