La Intendencia de Colonia difundió la nueva clasificación de la calidad del agua en 32 playas y zonas de recreación del departamento. De acuerdo con los muestreos realizados durante este año, 20 puntos de baño fueron calificados como “excelentes”, 9 como “muy buenos” y 3 fueron declarados “no aptos” para el uso recreativo.

Las autoridades recordaron, además, que la presencia de cianobacterias o de otros eventos sanitarios puede volver insegura una playa aunque su categoría bacteriológica sea buena, y que los controles continuarán durante todo el verano.

Tres playas no aptas: Juan Lacaze, Nueva Palmira y La Paz

Según la clasificación oficial, tres sitios se consideran actualmente no aptos para baños:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Playa Urbana Verde , en Juan Lacaze.

Playa Corbacho , en Nueva Palmira.

Parque Puerto Concordia, en La Paz.

En estos lugares se recomienda no ingresar al agua para actividades recreativas. La Intendencia subraya que, si en la costa se encuentra izada la bandera sanitaria —una bandera roja con cruz verde—, significa que el agua es inapta para el uso recreativo por la existencia de algún evento perjudicial para la salud, incluida la presencia de cianobacterias.

Esa inaptitud se mantiene mientras persista el evento que la originó, por lo que la señalización en la playa es el indicador inmediato que deben atender las personas antes de entrar al agua.

La foto general: mayoría de playas con agua “excelente” o “muy buena”

El comunicado detalla, punto por punto, la clasificación de las aguas en balnearios, parques y playas urbanas del departamento, a partir de muestreos continuos realizados a lo largo del año.

Del total de 32 sitios evaluados:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

20 obtuvieron la categoría “excelente” .

9 fueron calificados como “muy buenos” .

3 resultaron “no aptos” para baños.

Entre las playas con calificación excelente figuran, entre otras:

Balneario Blancarena, Fomento y Los Pinos .

Parque Varela (Nueva Helvecia) y Parque Durieux , Paso Arballo y Puente de Piedra (Rosario).

Playa Urbana Charrúa y Villa Pancha (Juan Lacaze). PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Playa Urbana Ferrando, Playa del Rowing, Real de San Carlos y Balneario Santa Ana (Colonia).

Balneario Oeste (Conchillas), Zagarzazú, Treinta y Tres Orientales y Seré (Carmelo) —esta última, en categoría “muy buena”—, además de Punta Gorda, en Nueva Palmira, entre otras.

Las categorías “muy buena” y “excelente” indican, según la propia intendencia, que los niveles de contaminación bacteriológica son bajos y que las aguas, en condiciones normales, son adecuadas para el baño recreativo.

Cómo se mide la calidad del agua

La clasificación se obtiene a partir del cálculo de la media geométrica de cinco muestras consecutivas del número de coliformes termotolerantes, un grupo de bacterias indicadoras de contaminación fecal.

En términos sencillos, este análisis no busca un solo resultado aislado, sino que promedia varias mediciones sucesivas, de manera que la clasificación refleje el comportamiento del agua en el tiempo y no solo un valor puntual.

La autoridad departamental no detalla en el comunicado los valores numéricos que definen cada categoría, pero sí deja claro que la clasificación se basa en parámetros microbiológicos que se utilizan de forma estándar para evaluar la seguridad sanitaria del agua destinada al baño.

Cianobacterias: qué mirar antes de entrar al agua

La Intendencia advierte que la calidad bacteriológica no es el único factor que puede volver riesgosa una playa. El agua puede considerarse no apta para baños cuando se registra un evento de “espumas” de cianobacterias o algas verdes.

Se define como “espumas” a la mancha de color verde que cubre zonas del agua y que se observa a simple vista desde una distancia mayor a cinco metros. Ante la presencia de este tipo de florecimientos, las autoridades pueden declarar la inaptitud de la playa y señalizarla con bandera sanitaria.

La recomendación general es:

No ingresar al agua si se observan franjas o manchas verdes persistentes, con aspecto de nata o espuma.

Prestar atención a la bandera roja con cruz verde , que indica inaptitud del agua.

Evitar el contacto directo, especialmente en el caso de niños y personas con afecciones de piel o respiratorias.

Controles durante todo el verano

La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Higiene, la Dirección de Bromatología y el Laboratorio, anunció que mantendrá los controles y muestreos de las aguas en todos los puntos de recreación durante todo el período estival.

Si se registran cambios en la calidad del agua que impliquen una nueva clasificación —tanto mejoras como eventuales deterioros—, la administración se comprometió a comunicarlo a la población.

Este monitoreo continuo cumple una doble función: por un lado, proteger la salud pública; por otro, ofrecer información transparente y actualizada para que residentes y turistas puedan decidir con mayor seguridad dónde disfrutar del agua y las playas del departamento.

En un contexto de creciente preocupación ambiental, la disponibilidad de datos sistemáticos sobre la calidad del agua se vuelve una herramienta clave para gestionar de forma responsable los espacios naturales y los usos recreativos del río.