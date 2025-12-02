Una concurrida reunión convocada en el Municipio de Carmelo expuso el creciente malestar de los vecinos ante los problemas de seguridad pública y tránsito en la ciudad. A la instancia acudieron autoridades policiales departamentales, Prefectura, representantes del área de Tránsito de la Intendencia de Colonia y autoridades políticas locales, entre ellas el alcalde, concejales y ediles.

Los asistentes señalaron que, dada la preocupación por robos recientes y por las picadas de motos en distintos barrios, la convocatoria debió contar con el fiscal y el juez, cuya ausencia fue uno de los primeros reclamos planteados.

Exigencia de medidas y respuestas concretas

Durante el encuentro, los vecinos solicitaron explicaciones y acciones inmediatas. El malestar se hizo evidente cuando la principal exposición policial se centró en estadísticas delictivas, un enfoque que no satisfizo a quienes esperaban definiciones operativas o compromisos concretos.

Al cierre de la actividad —al que algunos participantes no llegaron porque se retiraron antes— persistió la sensación de falta de respuestas claras. Varios vecinos expresaron abiertamente su frustración.

Las autoridades policiales admitieron que la dotación actual de personal es insuficiente para aumentar la presencia en las calles de Carmelo.

Desde el Municipio, la conducción de la sesión estuvo a cargo del alcalde, quien ordenó las intervenciones y presentó a las autoridades invitadas.

A la reunión no asistieron legisladores nacionales. La representación política se limitó al ámbito local: alcalde, concejales y ediles.

Al momento de publicar esta nota, no trascendieron eventuales compromisos adoptados, acuerdos alcanzados o la organización de nuevas instancias de diálogo con la comunidad.

Foto gentileza: Sebastián Olivera