La preocupación por la seguridad y la convivencia en Carmelo ha sido una constante en la comunidad durante los últimos años. En diferentes momentos, vecinos de la ciudad elevaron reclamos formales e informales ante las autoridades, y aunque no todos quedaron registrados públicamente, sí conforman un antecedente que permite observar la continuidad de las inquietudes. Entre esos materiales se encuentra una petición presentada el 23 de agosto de 2022, que la redacción incorpora ahora como ejemplo para analizar cómo se han formulado históricamente esas demandas y qué elementos permiten entender por qué continúan vigentes. El documento, por sí mismo, no reabrió la discusión actual: se lo utiliza como caso representativo dentro de una problemática que la comunidad ha reiterado en distintos años.

Recordemos que ese mismo año se realizó -previamente- en el Municipio de Carmelo en el mes de febrero una reunión con la participación del director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, diputado, concejales, jueces, fiscales, director de Tránsito de la Intendencia, Sub Prefectura Carmelo, jefe de policía de Colonia, directora de Utu, Inau y vecinos de Carmelo, entre otros.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la reunión se dijo que se estaba en el puntapié inicial para trabajar en forma mancomunada. Al finalizar la misma hubo consultas sobre poner fecha para un próximo encuentro, pero no hubo definiciones al respecto.

Malestar vecinal

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La carta, firmada -seis meses después de aquel encuentro- por un grupo de vecinos reunidos en asamblea, expone un malestar que se sostiene en el tiempo.

Allí se describen episodios cotidianos que afectan la vida urbana: picadas en distintos puntos de la ciudad, motos con escapes modificados, maniobras de riesgo en los accesos a la planta urbana, robos de repuestos vehiculares y conductas que, según los firmantes, ponen en peligro a peatones, familias y personas mayores. También se mencionan situaciones vinculadas al uso del espacio público, como ruidos nocturnos, daños en plazas y paseos, y conflictos entre vecinos que escalan ante la falta de control estatal. La presencia de animales sueltos en rutas y caminos aparece como otro punto de preocupación, acompañado del reclamo de que se aplique la normativa vigente para retirarlos.

El documento reclama la intervención de distintas autoridades: ministerios, Prefectura, Intendencia, Municipio, Juzgado y Fiscalía. Esa multiplicidad de destinatarios permite inferir la percepción de que no existe una referencia única capaz de concentrar la respuesta institucional. Los vecinos piden coordinación, presencia visible y controles efectivos, señalando que la ausencia de un Estado articulado genera tensiones en la convivencia y deteriora la confianza en las instituciones.

Si bien la carta ofrece un relato minucioso de los problemas, omite elementos que ayudarían a dimensionarlos con mayor precisión. El texto no incorpora datos de siniestralidad, indicadores de denuncias o antecedentes de políticas de control. Tampoco menciona las causas estructurales que explican la persistencia del fenómeno, como la capacidad limitada de fiscalización, la convivencia de prácticas urbanas y rurales o la presencia de una movilidad informal arraigada, que incluye vehículos sin documentación y modificaciones que dificultan el control. Estas omisiones no invalidan el testimonio, pero revelan una característica habitual de los reclamos vecinales: su enfoque se centra en la vivencia directa y en el impacto cotidiano más que en el análisis de fondo.

Continuidad

Pese a que la carta data de 2022, los problemas que describe continúan siendo mencionados en la ciudad. La tradición de reclamos sobre tránsito y convivencia no se limita a un episodio puntual y parece responder a una combinación de factores que se mantienen en el tiempo: escasez de recursos de control, dificultades para coordinar acciones entre ministerios y gobiernos locales, y tensiones sociales que emergen cuando los espacios públicos se ven disputados por distintos usos. La persistencia de estas situaciones explica por qué reclamos similares surgen en distintos momentos, más allá del documento elegido por la redacción para este análisis.

Tomada como pieza documental, la carta ilustra cómo ciertos sectores de la población perciben el funcionamiento del Estado en materia de seguridad y convivencia. Su valor radica en mostrar la estructura de una preocupación que la ciudad ha expresado en más de una ocasión y que, según los vecinos, todavía reclama respuestas sostenidas, claras y eficaces. No se trata de un texto que haya reactivado el debate actual, sino de un testimonio que ayuda a comprender cómo se han ido conformando los reclamos y qué elementos permiten reconocer la continuidad de una problemática que sigue presente en la agenda comunitaria.