La Escuela Agraria La Concordia celebró el pasado viernes 28 de noviembre su acto de fin de cursos y, como parte central de la ceremonia, entregó el Premio a la Excelencia – Futuro Agropecuario, un reconocimiento destinado a destacar al mejor estudiante de la generación por su desempeño académico, compromiso con la formación agraria y proyección profesional. Este año, el galardón fue otorgado a Ángel Burone, alumno de 3.º año de Bachillerato Agrario, quien culmina sus estudios con calificaciones sobresalientes.

El premio, concebido para poner en valor la preparación técnica en un sector que exige competencias cada vez más complejas, responde a criterios que buscan fomentar una cultura de esfuerzo y responsabilidad entre los estudiantes. La distinción enfatiza la importancia de la excelencia académica como motor del desarrollo profesional y, al mismo tiempo, reconoce el papel de la educación agraria como un eje estratégico para el futuro del agro.

En su esencia, la iniciativa apunta a reforzar la tecno-profesionalización del sector agropecuario, en un contexto donde los sistemas productivos requieren conocimientos sólidos, capacidad de adaptación y manejo de herramientas de innovación. La selección del mejor estudiante se convierte, así, en un mensaje hacia toda la comunidad educativa: la preparación integral es clave para el liderazgo en un medio que se transforma de forma constante.

El reconocimiento también subraya la función que cumple la Escuela Agraria La Concordia como formadora de las nuevas generaciones de productores, técnicos y gestores rurales en Soriano. La institución se ha consolidado como un espacio de construcción de saberes y como un punto de encuentro entre tradición, tecnología y responsabilidad ambiental. En este marco, el premio no solo celebra un logro individual, sino que reafirma el valor social de la educación agraria en el territorio.

La entrega del galardón estuvo a cargo de representantes de instituciones vinculadas al desarrollo rural y a la formación técnica: Andrés Etulain, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Pablo Arriosa, por el Plan Agropecuario; y Lucía Pereyra, en representación del Grupo de Mujeres Rurales de Soriano. Su presencia en el acto reforzó la articulación entre el sistema educativo y los organismos que integran el entramado productivo del país.

Para Ángel Burone, la distinción marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, con la expectativa de continuar formándose en un sector que se renueva y demanda profesionales preparados. Para la escuela, el premio reafirma un compromiso que trasciende el aula: acompañar a los jóvenes en la construcción de un futuro rural más calificado, más consciente y más innovador.