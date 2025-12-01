La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) celebró su encuentro anual bajo el nombre “El mundo es digital”, con un conversatorio centrado en las capacidades digitales básicas y los desafíos que plantea la transformación tecnológica en la gestión territorial. El diálogo reunió a autoridades del Congreso de Intendentes, en un espacio moderado por Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid.

Participaron el intendente de Paysandú y presidente del Congreso, Nicolás Olivera; el intendente de Canelones y primer vicepresidente, Francisco Legnani; el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez; y el director de Hacienda de la Intendencia de Salto, Nicolás Yrigoyen. El encuentro permitió revisar avances, contrastar visiones y fijar prioridades para consolidar un Estado más ágil, seguro e integrado.

“El desafío es acercar la gestión a la gente”

Olivera subrayó que la transformación digital debe tener como eje a la ciudadanía. “El desafío es acercar la gestión a la gente, para que pueda acceder a los servicios públicos con una atención, respuesta y resolución ágiles”, afirmó. Añadió que la digitalización debe ser una herramienta para democratizar el acceso a los servicios del Estado y garantizar que cualquier persona disponga de soluciones rápidas y eficaces.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“No podemos automatizar el caos”: la experiencia de Canelones

Legnani repasó el proceso de modernización que impulsa Canelones, desde la adopción del expediente electrónico hasta la automatización de trámites y la disponibilidad de servicios en línea durante todo el día. “La ciudadanía pide agilidad. No podemos automatizar el caos. Primero hay que tener la casa ordenada, procesos claros y funcionarios preparados”, señaló.

Entre los avances mencionó la ampliación de trámites digitales, la instalación de puntos de autogestión y el próximo lanzamiento de un asistente virtual para permisos de construcción, así como la unificación tecnológica en todo el departamento.

Lavalleja plantea un “Estado sinérgico”

Ximénez intervino en el panel dedicado al concepto de Estado sinérgico, que promueve la cooperación entre organismos públicos para potenciar el impacto de las políticas. Destacó que la digitalización es clave para mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar la prestación de servicios tanto en áreas urbanas como rurales.

El intendente señaló la necesidad de consolidar infraestructuras, avanzar en interoperabilidad y profundizar el trabajo conjunto entre administraciones para construir un Estado capaz de optimizar recursos y ofrecer soluciones escalables en todo el territorio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un impulso conjunto hacia un Estado moderno

El conversatorio confirmó que los gobiernos departamentales se encuentran en un punto decisivo para acelerar procesos, fortalecer la seguridad digital e incorporar tecnologías emergentes, siempre con una perspectiva centrada en la ciudadanía y la equidad territorial.

La presencia de intendentes y referentes nacionales e internacionales mostró una convicción compartida: Uruguay avanza hacia un Estado más integrado y digital, donde la tecnología funcione como puente para garantizar servicios modernos y accesibles en todo el país.