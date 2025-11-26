PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que, a partir de este miércoles, se registrará un aumento de las temperaturas en todo el país. El ascenso térmico será más notorio en el norte, donde se prevén máximas de entre 34 y 35 grados Celsius durante el jueves y el viernes.

Este repunte térmico puede percibirse como inusual debido a que los últimos días presentaron temperaturas por debajo del promedio para esta época del año. Sin embargo, Inumet aclaró que no se alcanzan los umbrales necesarios para declarar una ola de calor.

