La Junta Departamental de Colonia resolvió este jueves llamar a sala al Concejo Municipal de Carmelo, tras aprobar por 12 votos en 31 ediles presentes una moción promovida por la bancada del Frente Amplio. El objetivo de la convocatoria es esclarecer una denuncia presentada por una funcionaria del Municipio de Carmelo, contenida en el expediente N.º 2025-83-2-0193, y que ha sido derivada además a diversas instituciones.

Aunque las autoridades se manejan con cautela y hermetismo, fuentes del Frente Amplio señalaron a Carmelo Portal que la denuncia aludiría a un caso puntual de presunto acoso laboral y posibles irregularidades en la categoría y funciones asignadas a la trabajadora. No se trata, remarcan, de una situación generalizada en la administración municipal, sino de un reclamo individual cuya gravedad amerita una investigación institucional.

La funcionaria, según se indicó, habría entregado la denuncia a organismos como ADEOM, la Intendencia de Colonia, el propio Municipio de Carmelo, la Junta Departamental y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El expediente que motiva el llamado a sala es el N.º 2025-83-2-0201.

Antes de que se concrete la comparecencia del Concejo Municipal ante la Junta, el Frente Amplio departamental prevé mantener una reunión interna con sus concejales en Carmelo, con el fin de intercambiar información y unificar criterios.

Consultado al respecto, el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, afirmó que el tema no ha sido tratado aún en sesión del Concejo Municipal. “No ha pasado por sesión, por lo tanto localmente no ha sido abordado”, sostuvo. Parodi anunció que revisará los expedientes el próximo lunes, una vez que se reanuden las actividades en la oficina municipal, y que luego de su lectura fijará una posición.