Montevideo, 22 nov (EFE).- Deportivo LSM -equipo perteneciente a Luis Suárez y Lionel Messi- se consagró este sábado como nuevo campeón de la Divisional D de Uruguay tras vencer a Liffa por 2-1 y selló el ascenso.

Tras irse al descanso perdiendo por la mínima, el club fundado este año remontó en la segunda parte y se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Santiago Medina y Rodrigo Pastorini.

En su encuentro número 13 del año, Deportivo LSM ganó su décimo juego y llegó a 31 puntos, teniendo en cuenta que también sumó una igualdad y dos derrotas.

Mientras tanto, Rincón FC, que también comenzó la etapa con 28 enteros, igualó 0-0 con Academia FC en un partido jugado a la misma hora y de esa forma se quedó sin opciones de luchar por el título.

La transmisión del encuentro de este sábado fue acompañada por un watch party en el que estuvo Suárez y del que también formó Ibai Llanos.

Los históricos goleadores de las selecciones de Uruguay y Argentina anunciaron el pasado 27 de mayo el nacimiento de Deportivo LSM.

La noticia fue dada a conocer en un video en el que Suárez habló sobre la importancia del proyecto para su familia y luego informó de que el campeón del mundo con la selección argentina también sería parte.

«Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios», dijo.

Y añadió: «Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM». EFE