Un operativo terrestre y marítimo se desplegó este viernes en la zona de Playa El Calabrés, en Colonia, luego de que Central 911 recibiera un llamado alertando sobre un posible intento de autoeliminación.

El aviso ingresó a las 10.50 horas. Al llegar al lugar, personal actuante encontró una mochila con pertenencias y tomó testimonio a quienes realizaron la llamada inicial. Las personas entrevistadas confirmaron que los objetos pertenecen a una mujer mayor de 40 años, identificada por sus iniciales S.S.M.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó la Policía, en el domicilio de la mujer se halló una carta en la que expresaba su intención de dirigirse a esa playa, además de mensajes de despedida enviados por WhatsApp. Con estos elementos, la Fiscalía de Turno fue notificada de inmediato.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde ese momento se activó un despliegue de búsqueda coordinado por Prefectura y personal policial en la franja costera y en el río. El operativo incluye dos vehículos terrestres, una embarcación de 27 pies y un equipo compuesto por un oficial y nueve tripulantes.

Las tareas de rastrillaje continúan en la zona de Playa El Calabrés, tanto en tierra como en el agua.