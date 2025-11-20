Este jueves se realizó una nueva instancia de coordinación con los conjuntos lubolos que participarán en las Llamadas 2026, previstas para el sábado 31 de enero, desde las 21:00 horas, por la Avenida Artigas de Colonia del Sacramento.
Por la Intendencia de Colonia participaron el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, el Director de Asesoría en Compras, Hugo Sosa, y funcionarios vinculados a la organización. Cada comparsa estuvo representada por sus delegados.
La jornada comenzó con una exposición a cargo de Lilian Brasil y Emanuel Martínez, representantes de INAU, quienes repasaron la normativa vigente para la autorización de participación de menores y los requisitos documentales que deben presentarse en tiempo y forma.
En esta edición se resolvió que el desfile llevará el nombre de Walter Monzón “El Negro Bulón”, en homenaje a su trayectoria.
Además, se realizó el sorteo correspondiente para definir el orden de participación de las comparsas, que desfilarán de la siguiente manera:
Morenada Lonjas
El Colibrí
La Nueva Reina del Empuje
Dulces Guerreras
Rosario 250
La 10 de Mayo
Burundí
Caracú Quemao
Eco de Tambores
Puerto Sauce
Lonjas Pichoneras
Mombasa
Tararilonjas
Mozambique
La Zulema
Fuera de concurso, cerrarán el desfile:
Cuerda Néctar
Fuego Negro (comparsa invitada de Argentina)
