Este jueves se realizó una nueva instancia de coordinación con los conjuntos lubolos que participarán en las Llamadas 2026, previstas para el sábado 31 de enero, desde las 21:00 horas, por la Avenida Artigas de Colonia del Sacramento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por la Intendencia de Colonia participaron el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, el Director de Asesoría en Compras, Hugo Sosa, y funcionarios vinculados a la organización. Cada comparsa estuvo representada por sus delegados.

La jornada comenzó con una exposición a cargo de Lilian Brasil y Emanuel Martínez, representantes de INAU, quienes repasaron la normativa vigente para la autorización de participación de menores y los requisitos documentales que deben presentarse en tiempo y forma.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En esta edición se resolvió que el desfile llevará el nombre de Walter Monzón “El Negro Bulón”, en homenaje a su trayectoria.

Además, se realizó el sorteo correspondiente para definir el orden de participación de las comparsas, que desfilarán de la siguiente manera:

Morenada Lonjas El Colibrí La Nueva Reina del Empuje Dulces Guerreras Rosario 250 PUBLICIDAD PUBLICIDAD La 10 de Mayo Burundí Caracú Quemao Eco de Tambores Puerto Sauce Lonjas Pichoneras Mombasa Tararilonjas Mozambique La Zulema

Fuera de concurso, cerrarán el desfile: