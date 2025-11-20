La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Paseos Públicos, comenzó los trabajos de limpieza y acondicionamiento en distintas playas del departamento como parte de las tareas preparatorias para la temporada estival. Esta iniciativa, que se desarrolla de forma continua desde hace siete años, abarca desde el corte de pasto hasta la reparación de escaleras y barandas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el entorno para los visitantes.

En esta etapa, las acciones se concentran en la playa El Álamo, donde se realiza mantenimiento en las escaleras y bajadas, además de tareas de pintura y limpieza general. Este modelo de intervención se replica en diversos puntos del litoral coloniense, con un equipo conformado por unas 20 personas.

Está previsto que las próximas intervenciones se realicen en las playas del Real de San Carlos, así como en Playa Honda y Ferrando. Los operativos ya se ejecutaron en localidades como Rosario, Juan Lacaze y Tarariras. Además, el domingo 26 de noviembre se llevará a cabo una jornada de trabajo en Conchillas.

Paralelamente, la comuna efectúa podas de mantenimiento y formación, más ligeras en esta época del año. También se preserva la vegetación autóctona de la franja costera, fundamental para la contención de dunas y la prevención de la erosión de barrancas.

En la playa El Álamo se destaca, además, la consolidación de un parque costero, donde se continuará trabajando en la mejora de la accesibilidad y en la instalación de refugios solares, imprescindibles durante el verano. Otro aspecto clave es el riego y el mantenimiento general de plazas y parques, tareas que se reforzarán tras el fin de la temporada estival, con una nueva etapa de plantación activa.