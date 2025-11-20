Treinta años después de haber ingresado a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento vuelve a colocarse en el centro de la escena. La ocasión no es sólo un aniversario: es una mirada a un legado cultural que redefinió a la ciudad y la proyectó al mundo. Con autoridades nacionales, departamentales y referentes de la cultura y el turismo, se presentó el programa oficial de actividades que celebrará este hito histórico.

Una celebración con sello propio

El lanzamiento contó con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; la Secretaria General, Belén Rico; el Director de Patrimonio y presidente de la Comisión Organizadora, arquitecto Walter Debenedetti; el Director de Cultura, Carlos Deganello; el Director de Turismo, Martín Álvarez; el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres; el Director de Cooperación Internacional, Alfredo Martínez; y Debbie Sweck, de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales. También participaron legisladores, autoridades de la Junta Departamental y medios de comunicación.

Los integrantes de la Comisión Organizadora —Debenedetti, Deganello, Álvarez, Torres, Martínez, junto a Diana Olivera, Andrea Anghengeisdt y Rossana Crosta— detallaron la programación que acompañará la consigna “30 años Patrimonio Mundial. Colonia de Fiesta”.

Los primeros festejos

Las actividades comenzarán el 1.º de diciembre con la presentación del sello conmemorativo del Correo Uruguayo, que marcará el inicio de los actos.

El viernes 5 de diciembre, a las 20.00, se desarrollará un acto protocolar en el Centro Cultural Bastión del Carmen, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y representantes de UNESCO en la región. Allí se realizará un reconocimiento al expresidente Julio María Sanguinetti, mandatario en 1995, y al entonces Intendente Carlos Moreira Reisch, por su rol en la declaración de Patrimonio Mundial. Ese día, Sanguinetti ofrecerá la conferencia “Los imperios y las repúblicas”, y el acto culminará con la presentación de la Orquesta Juvenil Nacional del SODRE.

La fiesta en las calles

El sábado 6 de diciembre, el Barrio Histórico será escenario de “Colonia de Fiesta”, una celebración que reunirá a vecinos, colonienses y visitantes de todo el país. Desde las 18:00 y hasta la 01:00, el casco histórico se transformará en un circuito cultural con alrededor de 300 artistas del departamento: músicos, actores, artesanos, colectivos de danza, fotógrafos, escritores, artistas urbanos y referentes del diseño.

La programación prevé tres escenarios principales, ocho puntos de impacto con exposiciones, propuestas gastronómicas, bodegas, queserías, food trucks y más de 40 espectáculos distribuidos por el barrio. Desde las primeras horas del día, varias calles serán peatonales para permitir el montaje y garantizar la circulación del público. La población será informada sobre cortes y estacionamientos a través de los canales oficiales de la Intendencia.

En caso de mal tiempo, la actividad pasará al domingo 7, de 14:00 a 22:00.

Una marca que sigue transformando

Durante la presentación, el Intendente Rodríguez subrayó la importancia del trabajo interinstitucional y la presencia de la prensa para amplificar la celebración. Señaló que la declaración de UNESCO marcó un quiebre en la historia departamental y que es un orgullo encabezar la comuna en un aniversario tan significativo. También destacó la participación del exintendente y actual senador Carlos Moreira y del expresidente Sanguinetti en esta conmemoración.

Rodríguez sostuvo que, más allá del componente protocolar, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía jornadas de celebración que movilicen a la cultura local y generen oportunidades para artistas y trabajadores. Asimismo, confirmó la reciente visita de autoridades de la Comisión Nacional de Patrimonio y anunció que el Congreso de Intendentes sesionará en Colonia del Sacramento el jueves 11 de diciembre, en el marco de estos festejos.

Una ciudad que celebra su historia

Con una agenda que combina memoria, reconocimiento y producción cultural contemporánea, los 30 años del Barrio Histórico como Patrimonio Mundial se presentan como una oportunidad para volver a mirar el valor de un sitio que no sólo conserva la historia: la impulsa.