El ministro del Interior, Carlos Negro, declaró recientemente en conferencia de prensa en Colonia del Sacramento que “la información que surge desde las cárceles es muy abundante y cotidiana” y que “la Policía establece escuchas y opera sobre las comunicaciones desde las cárceles”.

Estas afirmaciones, realizadas durante una visita oficial a Colonia, reafirman una práctica consolidada en el modelo uruguayo de seguridad pública: el uso de la inteligencia penitenciaria como fuente primaria para anticipar y desarticular delitos.

Sin embargo, este enfoque plantea interrogantes fundamentales sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y el papel de la inteligencia estatal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cárceles como nodos de inteligencia… ¿o como fallas de contención?

Tal como señala Andrew Coyle —referente internacional en temas penitenciarios— en A Human Rights Approach to Prison Management (2002), una cárcel debería ser, ante todo, un entorno de control institucional efectivo donde se impida cualquier forma de organización delictiva. Si, como admite el propio ministro, se puede recabar información clave desde dentro, también debe reconocerse que hay niveles de permeabilidad que lo permiten. En otras palabras, si desde la cárcel se planifican crímenes, entonces la institución está, al menos parcialmente, fallando en su rol primario de aislamiento del delito.

El criminólogo uruguayo Aníbal Corti, junto con Nicolás Duffau, Nicolás Trajtenberg y Gianella Bardazano, han abordado esta tensión en diversos estudios del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (Universidad de la República). Para estos investigadores, el uso de inteligencia carcelaria es una herramienta válida, pero su sistematización como fuente habitual indica una suerte de “naturalización del fracaso estructural” en la contención del delito intramuros.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Escuchar desde adentro: una herramienta valiosa, pero no definitiva

El monitoreo de comunicaciones, muchas veces facilitado por el ingreso ilegal de teléfonos móviles, ha permitido desbaratar redes de narcotráfico, secuestros extorsivos y delitos económicos. No obstante, como advierten Coyle y Bardazano, confiar excesivamente en este recurso puede llevar a una falsa sensación de control, mientras las dinámicas delictivas siguen reproduciéndose dentro del sistema penitenciario.

En su libro Prison, Punishment and the Public (2001), Coyle argumenta que “las cárceles que requieren vigilancia constante desde dentro para frenar el delito ya no cumplen una función punitiva o rehabilitadora, sino simplemente de administración de conflictos internos”.

La delgada línea entre vigilancia eficaz y vulnerabilidad estructural

Desde una perspectiva metodológica, el uso de la inteligencia penitenciaria presenta ventajas claras: permite interceptar planes delictivos en fase temprana, facilita la coordinación de operativos policiales y genera bases de datos valiosas. Pero también implica riesgos:

Dependencia operativa : Si la inteligencia proviene mayormente de cárceles, ¿qué sucede si se interrumpen esas fuentes?

Legitimación de fallos sistémicos : La persistencia de hechos delictivos planificados desde el encierro puede interpretarse como una aceptación tácita de que la cárcel no impide el crimen, solo lo traslada a otra dimensión. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Problemas éticos: La legalidad de las escuchas, el respeto al debido proceso y la protección de derechos humanos deben estar garantizados.

¿Un sistema reactivo o preventivo?

La ministra británica Anne Owers, ex inspectora general de prisiones del Reino Unido, advierte que la inteligencia eficaz debe ir de la mano de una política penitenciaria sólida, que combine contención física, oportunidades de reinserción y mecanismos institucionales de control interno. De lo contrario, las cárceles corren el riesgo de convertirse en “centros de comando intermedio del delito”.

Uruguay enfrenta hoy ese dilema. Las declaraciones del ministro Negro pueden leerse como un reconocimiento de la efectividad policial. Pero también como un síntoma de que el encierro no basta: lo que sucede dentro de las cárceles sigue influyendo sobre lo que ocurre afuera.

El uso de inteligencia desde cárceles es una herramienta legítima del Estado moderno, pero su empleo sistemático y cotidiano plantea dilemas que trascienden lo operativo. La información que fluye desde las prisiones puede salvar vidas y prevenir delitos. Pero también revela fisuras estructurales que no deben naturalizarse. En seguridad, como en democracia, los medios son tan importantes como los fines.