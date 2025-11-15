El edificio del ex Colonia West Hotel, cerrado desde 2020 tras el impacto de la pandemia, será reactivado bajo una nueva lógica de funcionamiento. La estructura, ubicada a pocos kilómetros del centro de Conchillas, será transformada en un espacio dedicado al descanso y el bienestar, con apertura prevista para marzo de 2026.

El proyecto es liderado por el empresario Ricardo Sabaj, quien también está al frente del Midland Hotel en Paso de los Toros. Según confirmó, a InfoNegocios la inversión destinada a la remodelación supera los 2 millones de dólares, y contempla una renovación completa del inmueble, que conserva sus 86 habitaciones y más de 4.800 metros cuadrados construidos.

Una reconversión sin obra nueva

No se trata de una construcción desde cero, sino de la actualización total de una infraestructura preexistente, que había sido desarrollada en su momento con una inversión cercana a los 16 millones de dólares. Desde hace más de tres años, el edificio permanecía cerrado. La nueva iniciativa no conserva ni la marca anterior ni el modelo comercial del hotel original.

La propuesta apunta a un público exclusivamente adulto y se estructura en torno a servicios vinculados al descanso físico y mental. Está previsto que el nuevo hotel cuente con piscinas climatizadas, gimnasio, spa, salas para actividades físicas, alimentación saludable y asesoramiento en hábitos de vida.

Empleo local y capacitación

Uno de los ejes que se ha definido como prioritario por parte del equipo impulsor del proyecto es el empleo local. Se estima que el nuevo espacio generará 82 puestos de trabajo directos y un número aún no determinado de empleos indirectos.

La idea es incorporar personal de Conchillas y zonas cercanas, aunque se reconoce que puede haber limitaciones por la cantidad de habitantes disponibles para cubrir todos los perfiles necesarios. Por eso, se trabaja en conjunto con Inefop y otras instituciones para la formación previa del personal, con el objetivo de que la mayor parte de los nuevos trabajadores provenga de la zona.

Un perfil de turismo diferente

El nuevo modelo se orienta a un segmento de turismo menos masivo y más vinculado a estadías prolongadas. Se plantea ofrecer programas estructurados de tres, cinco o siete días, enfocados en la mejora del descanso, el manejo del estrés y rutinas saludables.

Desde el entorno del proyecto se aclara que no se trata de un centro médico ni de un spa clínico, sino de una propuesta centrada en el bienestar cotidiano, sin intervención sanitaria.

¿Qué significa esto para Conchillas?

El proyecto se instala en una localidad de fuerte identidad histórica, con una escala urbana pequeña y una economía local que no siempre encuentra opciones de empleo estables. La reapertura del hotel, más allá de su orientación temática, representa una señal de reactivación para la zona oeste del departamento, habitualmente más distante de los grandes circuitos turísticos.

Además, sugiere una posible reconversión del perfil turístico de la zona, hoy más vinculado a la historia industrial o al turismo de paso, hacia una modalidad más enfocada en la permanencia y en el uso de servicios.